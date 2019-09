Liberty Ostrava připravuje miliardové investice do ocelárny nebo využití šrotu

Ostrava V huti Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal Ostrava) bude potřeba investovat do ocelárny nebo do technologií na využití šrotu pro výrobu oceli. Firma chystá investice kolem 100 milionů eur (zhruba 2,6 miliardy korun). Novinářům to v úterý po slavnostním ceremoniálu k převzetí huti novým vlastníkem řekl výkonný předseda globálního koncernu GFG Alliance, do nějž nyní huť patří, Sanjeev Gupta.

Huť ArcelorMittal Ostrava koupí Britové, novým majitelem bude společnost Liberty House S dokončením akvizice začala v huti stodenní analýza, v níž chtějí noví majitelé detailně posoudit možné investiční projekty a připravit plán pro zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření výrobkového portfolia a růst prodeje. Skupina Liberty také zahájila jednání o koupi energetického podniku TAMEH Czech, který huti dodává veškeré energie. TAMEH zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského energetického holdingu Tauron.

„Už teď víme o investicích v řádech 100 milionů eur, což jsou investice do zachování plynulé a bezproblémové výroby. Pak máme připraveny i růstové projekty, které teď dostávají konkrétní podobu právě v té stodenní analýze, která má být hotová příští měsíc,“ řekl Gupta. Mezi nutnými investicemi je i ocelárna. „Ocelárnu vnímáme jako jeden z handicapů huti, takže na tom musíme zapracovat,“ řekl Gupta. Podnik podle něj bude dál investovat i do projektů na snížení emisí. „Chceme pro výrobu oceli využívat stále více šrotu. Předmětem analýz je i to, abychom našli technologii, která to bude umožňovat, protože ostravská huť je pro to velmi dobře situovaná. Jsou tady dobré dodávky šrotu a za dobré ceny,“ řekl Gupta. Brexit podle něj na ostravský podnik vliv mít nebude. Firma nechce ani snižovat stav zaměstnanců. „Chceme zvyšovat výrobu, takže nevidím důvod pro snižování počtu zaměstnanců,“ řekl Gupta. ArcelorMittal Ostrava dostala od inspekce milionovou pokutu za porušování zákona o obalech Generální ředitel společnosti Liberty Steel Continental Europe Jon Bolton uvedl, že ostravská huť má strategickou pozici a velmi zkušené a kvalifikované pracovníky a její výhodou je schopnost přizpůsobit svůj výrobkový mix situaci na trhu. „Chceme zde proto stabilizovat výrobu a poté ji pomocí investic významně navýšit, abychom využili i volnou kapacitu finální výroby,“ uvedl Bolton. Gupta a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v úterý podepsali memorandum o spolupráci, které má podpořit rozvoj firmy i českého ocelářství. Dokument navazuje na dohodu, kterou už majitel a vedení podniku podepsali s odbory. Stát bude mít v dozorčí radě firmy zástupce. Memorandum obsahuje vzájemné závazky pro budoucí rozvoj huti. „Memorandum se kromě strategického rozvoje a udržitelného růstu logicky zabývá také ochranou práv zaměstnanců a odráží záměr ministerstva průmyslu a obchodu víc se zapojit do dění v ostravské huti,“ uvedl ministr. Liberty Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává výrobky do víc než 40 zemí. V roce 2018 vyrobil podnik ještě jako ArcelorMittal 2,2 milionu tun oceli a dosáhl čistého zisku 4,1 miliardy korun, o 946 milionů korun vyššího než o rok dřív. Liberty Ostrava má s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců. Firma patří do skupiny Liberty Steel z Guptova globálního koncernu GFG Alliance se sídlem v Londýně. Liberty letos ostravskou huť s šesti dalšími ocelářskými podniky v Evropě koupila od skupiny ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala, který je musel prodat, protože by po koupi největší evropské ocelárny Ilva v Itálii měl na trhu příliš velký podíl. Mittal ostravskou huť vlastnil od roku 2003.