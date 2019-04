Miliardář Vítek nabízí místo pro vládní čtvrť. Jde o pozemky ve Vysočanech

PRAHA Budou tisíce státních úředníků sídlit v objektu, který vyroste na pozemcích ve Vysočanech dnes patřících firmě Radovana Vítka? I taková možnost je ve hře. Společnost STRM Alfa, spadající do skupiny CPI, se přihlásila do průzkumu trhu, který provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Má to ale háček. Úřednický komplex, který by mohl na vysočanských pozemcích vyrůst, by měl jen zhruba třetinovou kapacitu oproti tomu, který by mohl vzniknout v Letňanech na 354 tisících metrech čtverečních.



Premiér Andrej Babiš (ANO) prosazoval, aby se do areálu přestěhovalo deset tisíc státních úředníků z ministerstev a dalších úřadů. Historicky cenné budovy, kde resorty dosud sídlí, by se otevřely veřejnosti. Zbytek chtěl stát prodat. Požadavky magistrátu jsou ovšem vysoké. Praha za pozemky požaduje například dostavbu městského okruhu zhruba za 60­miliard korun, objekt Karlínských kasáren či výstavbu nemocnice a tisícovky bytů na pozemcích vládní čtvrti.

Majetkový úřad proto koncem února vybídl soukromé subjekty, aby státu nabídly pozemky k odprodeji. „Průzkum trhu je dobrý nápad,“ uvedl již dříve pro LN Babiš.

RADOVAN VÍTEK (48) ■ Realitní magnát, který ovládá skupinu CPI. Ta spravuje majetek přesahující 90 miliard korun. ■ Dle časopisu Forbes je s majetkem 3,5 miliardy dolarů třetím nejbohatším Čechem. ■ Čelí v USA žalobě fondu Kingstown a společnosti Investhold Marka Čmejly a Jiřího Diviše v přepočtu téměř za 70 miliard korun. Vítek je měl s pomocí J&T Banky údajně připravit o peníze při převzetí skupiny Orco.

Podle informací LN úřad obdržel tři návrhy. Dvě místa, jež leží nedaleko starého ruzyňského letiště a v městské části Praha-Újezd, doporučuje kvůli špatné dostupnosti vyřadit. Vysočany v ohledu dopravní dostupnosti vyhovují.

„Že budeme jednat s tím, kdo pozemky nabízí, neznamená, že se dohodneme. Primární jsou Letňany,“ uvedl pro LN Radek Ležatka, mluvčí ÚZSVM.

Na pozemcích Radovana Vítka s rozlohou přes 106 tisíc metrů čtverečních byla již v roce 2007 plánována výstavba. Komplex měl zahrnovat hotel, osm administrativních budov a pět administrativně-skladovacích objektů. Práce ale doposud nezačaly.

Zástupci CPI se k nabídce pozemků do uzávěrky nevyjádřili. Radovan Vítek je podle posledního žebříčku Forbes třetím nejbohatším Čechem s majetkem odhadovaným na 3,5 miliardy dolarů. V byznysu platí za tvrdého hráče, v jeho ranku – což jsou hlavně reality – je označován za žraloka. V minulosti například koupil pohledávky Sazky.