Miliardová sázka na prohru. Na pádu Thomase Cooka vydělali spekulanti i konkurence

PRAHA Pád cestovní agentury Thomas Cook přináší tučné zisky nejen konkurenčním aerolinkám, ale i burzovním spekulantům.

Po 178 letech skončil pravděpodobně příběh jedné z největších cestovních agentur světa Thomas Cook. Firma vyhlásila zkraje týdne bankrot, který ohrozil 21 tisíc pracovních míst a zanechal v zahraničí přes 600 tisíc klientů britské cestovky ve značné nejistotě. Ovšem akcioví spekulanti mohli slavit.

Fondy jako britský Sona Asset Management či německý XAIA Investment totiž vsadily na takzvané swapy úvěrového selhání. V kostce se jedná o cenné papíry, jež místo na úspěch sází na prohru a zisk generují, pokud daná firma upadne do platební neschopnosti. Thomas Cook skončil v likvidaci, čímž si fondy podobné těm výše zmíněným rozdělí koláč v hodnotě zhruba šesti miliard korun.

S pádem legendy Thomas Cook se však již dá hovořit o trendu, kdy si vypočítaví obchodníci přijdou na astronomické zisky. Stejným způsobem si totiž letos na značné sumy přišli při pádech britského oděvního gigantu New Look či francouzské potravinářského konglomerátu Rallye. Podle agentury Bloomberg navíc může tato tendence sílit. „Se zpomalující evropskou ekonomikou a rostoucím počtem firem pod tlakem mají další nakročeno je následovat,“ napsal Bloomberg.

Neetické, zlobí se klienti

Na krach svého velkého konkurenta už stihly pružně zareagovat také ostatní aerolinky – skokovým navýšením cen letenek. To se dotklo především těch, kdo měli původně lety rezervované u Thomase Cooka. Podle britské BBC stál například ještě v neděli let ze skotského Glasgow na řecký ostrov Rhodos okolo 280 liber, tedy něco málo přes 8000 korun; během 24hodin cena vyskočila na tisíc liber, skoro 30 tisíc korun.

Britská nízkonákladová společnost Jet2 tak v podobném duchu „upravila“ ceny během pár hodin. Let na španělskou Menorcu u ní zdražil již na více než trojnásobek, cena letenky na Kanárské ostrovy do Tenerife se téměř zdvojnásobila. „Naše společnost, jak je zvykem v cestovním odvětví, pracuje na principu poptávky a nabídky. Když se nabídka na trhu sníží, nevyhnutelně se ceny zvýší,“ řekla deníku The Guardian mluvčí společnosti.

Letadlo společnosti Thomas Cook na letišti v Düsseldorfu.

I když to dotčeným pasažérům přijde nespravedlivé, nelze podle leteckého analytika Petr Kováče očekávat jiné chování. „Letadla jsou najednou přeplněná a není důvod v takovou chvíli držet ceny uměle dole. Před tím totiž existovala nějaká konkurence, a ta je nyní pryč,“ řekl LN Kováč. „Je to samozřejmě pro všechny nepříjemné, ale kromě ztráty peněz v této věci není žádná tragédie s výrazným nemorálním aspektem,“ dodal odborník.

V Česku se krach agentury dotýká dceřiné cestovky Neckermann. Její klienti by však s návratem do vlasti mít problém neměli, zpáteční lety mají podle české společnosti již zakoupené.

Lidé cestovky obcházejí

Podle Kováče přitom nelze očekávat, aby na pádu Thomase Cooka některý z konkurentů bleskově vystavěl funkční byznys plán. Dočasným zdražením současných linek to nejspíš skončí.

O některých velkých společnostech se od finanční krize z přelomu dekády začalo říkat, že jsou příliš velké na to, aby je stát nechal prostě zkrachovat. Osud cestovní agentury Thomas Cook však ukázal, že v dynamickém cestovním průmyslu nic podobného neexistuje. „Celé odvětví prochází dramatickou změnou, cestovní agentury jsou vystaveny tlaku. Lidé je totiž jakožto prostředníky obcházejí a kupují si zájezdy napřímo,“ vysvětluje Kováč.

S tím souvisejí i nejčastěji uváděné příčiny krachu. Kromě aktivních klientů, kteří si zájezdy už hledají na vlastní pěst na internetu, je to především 12 let táhnoucí se dozvuk zpackané fúze s konkurenční společností MyTravel a z ní vyplývající dluhy. Těch Thomas Cook vykázal letos na jaře v přepočtu za více než 40 miliard korun.