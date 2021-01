Muž měl vyhodit disk s bitcoiny za stovky milionů liber, za rozkopání skládky nabízí v přepočtu 1,5 miliardy

LONDÝN Muž z Velké Británie dle svých slov už v roce 2013 omylem vyhodil pevný disk, na němž měl mít uloženo zhruba 7500 bitcoinů. Dnes by šlo o zhruba 200 milionů liber (přes pět a půl miliardy korun). Sám nyní nabízí zhruba čtvrtinu celkového jmění, které by na disku mělo být, za to, že by mu radnice města Newport povolila rozkopat skládku. Muž totiž tvrdí, že má zhruba představu, kde by disk po tolika letech mohl být.

James Howells, který pracuje jako IT specialista, se pevného disku, na němž bylo údajně uloženo asi 7500 kusů virtuální kryptoměny bitcoin, omylem zbavil mezi červnem a srpnem roku 2013. Původně bitcoiny „vydoloval“ o čtyři roky dříve, kdy ještě neměly žádnou velkou hodnotu. Howells poprvé zjistil, že je jeho disk pryč, když se hodnota všech bitcoinů pohybovala kolem 195 milionů korun.

Jakmile ale začala kryptoměna nabírat strmě na hodnotě, rozhodl se starý disk najít a zjistil, že jej omylem vyhodil do koše. Během prosince a ledna k tomu všemu navíc hodnota bitcoinu začala znovu bezprecedentně stoupat, přesáhla dokonce hodnotu 40 000 dolarů za jeden kus. Ačkoliv začátkem tohoto týdne hodnota poměrně výrazně klesla, stále by všechny bitcoiny, jimiž údajně Howells disponoval, měly hodnotu přes 5,5 miliardy korun, uvádí CNN.

Howells se rozhodl požádat radnici města Newport, kde žije, aby mohl rozkopat konkrétní část skládky, kde se podle jeho propočtů může disk nacházet. Uvedl, že by za to zaplatil čtvrtinu hodnoty všech svých bitcoinů (tedy v přepočtu asi miliardu a půl korun), kterou by rovnoměrně rozdělil mezi všechny obyvatele Newportu. Každý obyvatel by si tak přišel na zhruba 175 liber (přes pět tisíc korun). Newport má zhruba 316 tisíc obyvatel.



„Nabídl jsem, že zaplatím městské radě přesně 25 procent současné hodnoty bitcoinů, tedy asi 52,5 milionu liber, kdybych ten disk našel,“ uvedl Howells pro CNN. „Jenže mi radnice odmítla vyhovět, nabídku nepřijala a navíc ani nechtějí absolvovat osobní jednání,“ dodal.

Poté, co Howells poprvé odhalil svou chybu, vydal se podle svých slov na místní skládku, aby zjistil, na jak velké ploše by musel hledat. „Jakmile jsem dorazil na místo a viděl jsem tu obrovskou plochu, říkal jsem si, že nemám šanci ten disk nikdy najít,“ uvedl muž pro CNN. Nyní prý už ale ví, kde zhruba by měl hledat.



„Plán je takový, že by se to udělalo na specifickém místě, ke kterému jsem se dopočítal na základě systému ukládání odpadu. Dodržel bych samozřejmě všechny bezpečnostní opatření a byli bychom přitom šetrní k životnímu prostředí,“ dodal. „Disk bych následně předal odborníkům, kteří by jej zrestaurovali, abych se mohl k bitcoinům dostat.“



„Hodnota těch bitcoinů je kolem 200 milionů liber. Moc rád se o ně s lidmi z Newportu rozdělím. Dalších padesát procent by také šlo investorům, kteří by mi poskytli kapitál na rozkopání skládky. Já bych měl zbývajících 25 procent,“ vysvětlil Howells, že si nechce zdaleka nechat celé jmění.



Tisková mluvčí radnice města Newport uvedla, že místní úřady byly kontaktovány „několikrát od roku 2013 ohledně možnosti vykopat kus hardwaru, který by měl obsahovat bitcoiny.“ Dodala, že radnice neodmítla Howellsovu nabídku, pouze nepovolila rozkopat velký kus skládky.

„Radní panu Howellsovi při několika příležitostech řekli, že rozkopání skládky není možné, nemůžeme k tomu udělit licenci. Takový proces by měl obrovský dopad na přírodní prostředí v okolí skládky,“ uvedla mluvčí. „Navíc nemáme absolutně žádnou záruku, že tam ten disk skutečně je. Pokud tam je, nemáme žádnou jistotu, že se při rozkopání najde a pokud se najde, vůbec nemusí fungovat,“ dodala, jaké problémy úřady s udělením povolení mají.

„Cena za takový proces se pohybuje v milionech liber, odpad se musí někde přechovávat. Nemáme jistotu, že by se nám peníze vrátily, ani že by pan Howells dokázal najít investory,“ dodala k případu mluvčí.

Nejedná se o první podobný případ

Se zapomenutým heslem se někdy potýkal asi každý. Obzvlášť draho však možná za ztrátu zaplatí americký investor Stefan Thomas. Aby se dostal do své bitcoinové peněženky naplněné v přepočtu zhruba pěti miliardami korun v této kryptoměně, už mu zbývají jen dva pokusy. Psali jsme zde.

Přesně před 10 lety obdržel rodilý Němec žijící v San Franciscu 7 002 bitcoinů za svoje služby. Výdělku ovšem v době, kdy měl jeden bitcoin hodnotu pár dolarů, Thomas nevěnoval velkou pozornost a virtuální částku uložil na takzvanou kryptopeněženku. Aby se do ní člověk zpětně dostal, musí mít virtuální klíč. Po deseti neúspěšných pokusech se obsah nevratně zašifruje. Thomasovi nyní zbývají pouze dva pokusy. Svou pomoc už Thomasovi nabídli i IT odborníci či hackeři, kteří tvrdí, že by heslo dokázali dekódovat. Podle nich by bylo hloupé, kdyby Thomas ještě dvakrát „zkusil štěstí“.

Kurz bitcoinu se v posledních měsících vyšplhal strmě vzhůru a překonával jeden rekord za druhým. Od října posílil téměř na trojnásobek a ještě v pátek se prodával v přepočtu až za 900 tisíc korun. V posledním týdnu ovšem zaznamenal výrazný pokles a v pondělí ráno se cena jednoho bitcoinu propadla pod 700 tisíc korun. Britský Úřad pro finanční etiku (FCA) později varoval, aby lidé, kteří investují do kryptoměn, byli připraveni na výrazné ztráty i na eventualitu, že mohou přijít o všechno.