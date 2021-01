Na Hodonínsku se možná rozjede vlek, lyžovat ale budou zaměstnanci

Javorník (Hodonínsko) Lyžařský areál ve Filipově údolí na Hodonínsku se o víkendu chystá pro zaměstnance spustit vlek. Zalyžovat by si tak mohly asi dvě desítky lidí. ČTK to za areál řekl Lubomír Žák. Podle policie by mohlo jít o obcházení krizových opatření vlády. Vleky v areálech stojí, a to kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru.

„Rádi bychom našim členům klubu - zaměstnancům umožnili si zalyžovat za to, že u nás celoročně pracovali. Chceme jim tímto poděkovat,“ uvedl Žák. Uvedl, že nejde o žádné cizí lidi, kteří by do areálu náhodně přišli, dotyční spolu běžně přicházejí do styku v rámci zaměstnání.



Oznámení o možnosti takto spuštěného vleku Žák zaslal na policii. Odpovědí mu bylo, že avizované zahájení provozu skiareálu Filipov je možné posuzovat jako obcházení platných krizových opatření vlády.



„To, že by vlek nemohl pro zaměstnance jet, je přece nesmysl. Klidně to přece můžu obejít tak, že ty lidi, zdůrazňuji zaměstnance, budu nahoru tahat rolbou, aby si zalyžovali. Ale to je přece celé pitomost. Nechápu, proč, když tu pracují, by si nemohli i zalyžovat. A to na soukromém vleku, bez veřejnosti,“ uvedl Žák.



Vlek chce areál spustit v neděli, záležet však bude na počasí. Pokud nebude pěkně, vlek se nerozjede.



Vleky v lyžařských areálech kvůli vládním opatřením stojí. V Jihomoravském kraji se letos ještě nelyžovalo. V době, kdy areály mohly být otevřeny, k tomu na jihu Moravy nebyly vhodné klimatické podmínky.