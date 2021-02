Známé značky mizí z centra Prahy. Koronavirus vyhání firmy z lukrativních adres, opuštěných prodejen přibývá

PRAHA „Volný prostor k pronájmu,“ píše se ve výloze někdejšího obchodu s módním zbožím na jedné z nejvýznamnějších nákupních tříd v České republice. Vyklizených provozoven je ale začátkem února v pražské ulici Na Příkopě mnohem více. Konec války s koronavirem je sice stále v nedohlednu, ekonomické důsledky na sebe ale nenechávají více čekat – už jsou vidět i „pouhým okem“, a to to nejhorší má teprve přijít.

Koronavirus decimuje dostupnou módu. Končí první obchody, z Česka některé značky úplně zmizí

Zatímco donedávna byly nářky podnikatelů slyšet především skrze média, nyní už v důsledku covidových opatření v tichosti mizí jeden podnik za druhým. A necelý rok od začátku pandemie v Česku je evidentní, že centrum metropole, které kdysi bývalo tuzemskou mekkou nákupů, nebude po skončení krize zdaleka takové, jako bývalo před ní.

„Tradiční značky budou ustupovat a postupně se budou objevovat nové brandy, které před tím vůbec neměly šanci někam se dostat,“ předpověděl pro Lidovky.cz Jan Hübner, zakladatel a šéf společnosti Shopingy, která aktuálně sleduje pohyb obchodů v několika evropských metropolích.



Nejhůř jsou na tom české firmy

Propustit zaměstnance je lepší, než rovnou skončit v insolvenci, říká majitel značky Pietro Filipi

Místo posledních trendů, ale často také závratných sum na cenovkách, se tak mezi zavřenými obchody a výdejními okénky nezřídka nabízí pohled na prázdné výlohy a vyklizené prodejny. Už tak pošmournou atmosféru v centru Prahy ve středu umocňují také například prázdné prostory multibrandového obchodu Leiser i chybějící prodejna Tous. Ani výlohu obchodu Thomas Sabo už nezdobí stylové šperky a hodinky.



Podle Hübnera však nejhorší časy obchody teprve čekají. „Vlna, o které si veřejnost myslí, že už tady byla, ještě nepřišla. Svým způsobem ‚naživu‘ ještě zůstávají obchody, které už sice vědí, že zavřou, ale po Vánocích se tak nějak zakonzervovali a setrvávají,“ říká. „Nejhůře jsou na tom české značky. Mezi první oběti patří Pietro Filipi nebo Kara, obrovské problémy má také prodejce obleků Blažek,“ uvedl Hübner. A právě značka Pietro Filipi nedávno oznámila, že nemá hotovost už ani na mzdy a propouští všech asi 130 zaměstnanců. Firmě kvůli koronavirové krizi a nahromaděným dluhům hrozí insolvence.

Podle Michala Mičky, majitele skupiny C2H, do níž Pietro Filipi patří, je blízko úpadku i druhý významný člen skupiny, řetězec s koženým oblečením Kara. „Prodejny znovu otevřeme pouze za předpokladu, že se domluvíme s bankou a investorem. Chceme se dohodnout na tom, jak celý byznys reorganizovat,“ sdělil pro Lidovky.cz Mička.

Poslední hřebík do rakve

Spočítané to mají také některé oblíbené prodejny, které cílily především na zahraniční turisty. Místo lákavých bonbonů teď „zdobí“ prodejnu Captain Candy Na Příkopě pouze mříže. Zcela vyklizená je i pobočka značky Manufaktura v Mostecké ulici na Malé Straně, místo kosmetiky teď v prázdné výloze visí nabídka k pronájmu.

V některých případech sice nešlo o přímé dopady vládních opatření, často to však byl právě koronavirus, který zatloukl poslední hřebíček do rakve či úpadek urychlil. K odchodu z tuzemského trhu s módou už během první jarní vlny dohnala pandemie také například francouzský oděvní řetězec Camaieu, který v Česku provozoval bezmála třicet poboček, značka se však s problémy potýkala několik let, současná krize její stažení z českého trhu jen uspíšila. Tuzemské prodejny zavírá také obuv Aldo nebo Forever 21.

Ač zatím většina prostorů po těchto a dalších značkách zůstává v ulicích i nákupních centrech prázdná, příležitost dostávají obchody, které by se jinak na prestižní adresy nedostaly. „Klasický příklad je česká značka Vasky. Nebýt toho, že zavřel Salamander, tak by se na takovou adresu, jako jsou Příkopy, nikdy nedostala,“ říká Hübner. Výrobce obuvi zde svou novou prodejnu otevřel teprve v prosinci.

Díru, která v tuzemském oděvním odvětví kvůli koronaviru na českém trhu vznikla, částečně zaplní také například americká značka s volnočasovým oblečením Gap.