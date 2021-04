PPF zůstaly i po tragické Kellnerově smrti velké plány. Moderní čtvrť v Letňanech či moskevské ‚město ve městě‘

PRAHA Realitní část skupiny Petra Kellnera má za sebou úspěšné i kontroverzní projekty. Dosud působila hlavně v Evropě a Rusku, nyní expanduje i do USA. Nejambicióznější tuzemské plány má s letištěm v pražských Letňanech. Do patnácti let tu chce začít stavět moderní čtvrť.

Až dvě miliardy eur mají hodnotu aktiva, která ve svém portfoliu spravuje PPF Real Estate Holding. Ten byl založen v roce 2010 v rámci skupiny, kterou vybudoval Petr Kellner. Realitní holding tvoří dvě větve – PPF Real Estate působící na evropských trzích a PPF Real Estate Russia. Značka PPF „visí“ na ambiciózních a úspěšných projektech, najdeme ale i takové, jež se nepodařilo dotáhnout do konce.