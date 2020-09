‚Nejnebezpečnější akcie na Wall Street´ má podle analytika Tesla. Jejich cena je 159krát nadsazena

NEW YORK „Nejnebezpečnější akcie na Wall Street,“ tak pojmenoval americkou automobilku Tesla šéf analytické společnosti New Constructs David Trainer. Firma miliardáře Elona Muska je údajně nadhodnocena tak, že by takové ceny jejích akcií neobstály, ani kdyby v budoucnu přišly nehorázné zisky.

Akcie Tesly od letošního jara skokově vystřelily. Hodnota automobilky od března závratně roste a tržní kapitalizace atakuje 400 miliard dolarů (téměř devět miliard korun).

Jenže podle amerického listu CNBC si letos Tesla připisuje zhodnocení zhruba 400 procent a její akcie se obchodují na úrovni 159násobku očekávaných zisků. Fundamenty přitom takovému ohodnocení zdaleka neodpovídají a ani vyhlídky do budoucna nejsou zdaleka tak růžové.



„Podle nejlepšího scénáře by Tesla musela v následujících deseti letech vyrobit 30 milionů automobilů a její úspěchy by musely být srovnatelné s Toyotou – nejefektivnější automobilkou všech dob, sdělil Trainer CNBC. „I kdybychom tomu uvěřili, současná cena akcií naznačuje, že budoucí zisky budou ještě vyšší,“ citoval Trainera server CNBC. „Podle nás jde o obří – jeden z největších vůbec – domek z karet, který je na spadnutí,“ dodal.



Ohodnocení na zmíněný 159násobek by totiž odpovídalo očekávání, že Tesle bude za deset let patřit přes 40 procent trhu s elektromobily. Realističtější ohodnocení by podle Trainera byl nejvýš desetinásobek očekávaných zisků.

Zdánlivě nereálných cílů se ale Muskovi daří dosahovat i v jeho vesmírné společnosti SpaceX, první čipy projektu Neuralink už implantoval do mozku prasat.



,Někdo vyhazoval stovky milionů dolarů´

Na to, jak je možné, aby začínající automobilka, která se zatím ve 12měsíčním horizontu ani nedostala do zisku, měla větší tržní kapitalizaci než obě světové trojky (německé BMW, Volkswagen a Daimler a americký General Motors, Chrysler a Ford) dohromady, se podíval i zakladatel akciového investičního fondu Vltava Fund Daniel Gladiš.

„Někdo opakovaně nakupoval v masivních objemech out of the money call opce se strike price (de facto opce na nadhodnocené akcie; pozn. ed.) v desítkách procent nad aktuální cenou a s expirací za pár dnů,“ popsal Gladiš na facebookové stránce Vltava Fund, čeho si všimnul už na jaře. „Nákupy call opcí tak generují skutečné nákupy samotných akcií a ty tlačí cenu akcií výše,“ tvrdí.



Že akcie Tesly během čtyř dnů zbývajících do expirace výrazně poskočí, nebylo podle Gladiše příliš pravděpodobné. „To by však znamenalo, že je vysoce pravděpodobné, že všechny opce vyprší bez uplatnění a peníze vynaložené na jejich nákup budou pryč. To se také stalo,“ popsal Gladiš.

Přesto prý k podobným transakcím docházelo občas i denně. „Někdo vyhazoval stovky milionů dolarů za nesmyslné nákupy opcí na akcie Tesly s cílem manipulovat s cenou akcií směrem nahoru.“

„Pokud jsou nákupy opcí dostatečně velké, dokážou s cenou akcií neuvěřitelně pohnout. Což byl i případ Tesly,“ tvrdí. „Za poslední týden jsem v Tesle nákupy opcí neviděl a cena jejích akcií je o 20 procent níže,“ dodal.

K aktuálnímu poklesu hodnoty akcií Tesly – jen od pátku ztratily více než 15 procent a v úterý odpoledne se jejich cena pohybovala kolem 350 dolarů – hodně přispěl také fakt, že Tesla nebyla – navzdory velkému očekávání investorů – zařazena do akciového indexu Standard & Poor’s 500.