Němci vyhlížejí pomoc od imigrantů v podobě nového zákona. Na trhu práce se blíží zvrat

Praha Německý důchodový systém se kvapem blíží k bodu zvratu. Doslova na dohled je doba, kdy na trh práce bude přicházet méně lidí, než kolik z něj bude odcházet. Česko je na tom ještě hůře. Němce má zachránit nový zákon o imigraci odborníků.

Od roku 2010 se v Německu každoročně zvyšoval rezervoár pracovních sil v průměru o 300 tisíc, výsledkem je současných více než 47 milionů pracujících. Už během letošního roku však má podle studie Institutu pro trh práce a profesní výzkum (IAB) dojít k zásadnímu zlomu.

Na vině je nepříznivý demografický vývoj. Enzo Weber z IAB před pár dny týdeníku Der Spiegel řekl, že rok 2019 byl posledním rokem masového růstu zásobárny pracovních sil. Letos bude nových uchazečů jen několik desítek tisíc. A v dalších letech, až půjdou do důchodu populačně silné ročníky, bude daleko více lidí z práce odcházet než nových přicházet. Jen v roce 2025 takto ubudou dva miliony a ke konci desetiletí více než 4,5 milionu výdělečně činných.

Kvůli provázanosti ekonomik se krize na pracovním trhu u našich západních sousedů neblaze promítne i do hospodářské situace v tuzemsku. Navíc Česko je na tom, co se týče nedostatku pracovních sil, ještě hůře než Německo.

Vysokoškoláci z třetích zemí

Naděje německých politiků i firem se upínají k novému zákonu o imigraci kvalifikovaných pracovníků, který vstoupí v platnost v letošním březnu. „Chceme imigraci na trh práce, nikoliv do sociálního systému,“ zdůraznili podle tiskové zprávy ministerstva hospodářství při představování návrhu zákona v polovině roku 2018 jednohlasně spolkoví ministři vnitra Horst Seehofer, práce Hubertus Heil a hospodářství Peter Altmaier.

Německo se chce otevřít přílivu lidí, kteří jsou ze zemí mimo EU, s vysokoškolským diplomem nebo s kvalifikací v oborech, v nichž panuje nedostatek pracovních sil. Lednová analýza německé vládní Agentury práce upozornila, že zaměstnanci chybějí především v technických profesích, ve stavebnictví a také ve zdravotnictví a sociálních službách.

O zaplnění volných pracovních míst by se nový imigrační zákon měl zasloužit třeba tím, že zaměstnavatelé nebudou muset za určitých okolností prokazovat, že na danou pozici nenašli žádného občana Německa či EU. A kvalifikovaní zájemci bez konkrétní pracovní nabídky dostanou půlroční povolení k pobytu, aby si mohli místo najít – pokud prokážou, že umějí německy a mají s sebou dostatek peněz na půl roku.

Podle týdeníku Der Spiegel od roku 2010 každoročně přicházelo do Německa o 400 tisíc lidí více, než kolik jich ze Spolkové republiky odešlo. V poslední době ovšem přistěhovalectví zesláblo. Nejvíce lidí přichází z Rumunska, Polska a Bulharska. Tedy ze zemí, jejichž růst je natolik výrazný, že bude k ekonomické migraci motivováno stále méně lidí.

Z trhu práce mizí silné ročníky

Němci současně zvyšují důraz na výběrovou imigraci. Nový zákon je pouze součástí balíčku, který loni v červnu schválili poslanci Bundestagu. Patří k nim také zákon o deportaci umožňující snadnější vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Ten se setkal s velkou kritikou zejména ze strany levice a humanitárních organizací.

Z hlediska demografického vývoje je u nás situace ještě horší. „Z trhu práce v České republice odcházejí silnější poválečné ročníky a přicházejí mladí lidé narození v 90. letech, jež se vyznačovala nízkou porodností. Již v uplynulých letech se výrazně projevovala disproporce mezi počtem lidí vstupujících na trh práce a těch vystupujících. Zhruba na tři odcházející připadali dva přicházející. Ostatně díky tomu máme v Česku nízkou nezaměstnanost a na druhé straně vysoký počet volných pracovních míst,“ řekl LN Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu.

„I v letošním roce zůstane situace na trhu práce velice napjatá a nedostatek pracovních sil s odpovídající kvalifikací bude přetrvávat,“ říká hlavní analytička Hospodářské komory ČR (HK ČR) Karina Kubelková. Podle šetření HK ČR je v letošním roce nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců druhou nejvíce intenzivně vnímanou překážkou rozvoje podnikání hned po nákladech na pracovní sílu.

„Není to totiž jen otázka demografie a ekonomické situace, ale na trhu práce u nás přetrvává tzv. mismatch (nesoulad nabízené a poptávané kvalifikace – pozn. red.), který je výsledkem strukturálních problémů. Z českého vzdělávacího systému nevychází lidé s takovým vzděláním, které odpovídá požadavkům trhu práce. A do budoucna se to bude dále zhoršovat vzhledem k rozvoji digitalizace i k tomu, že reforma školství není ani na stole,“ dodává.



„Napětí na trhu práce již nebude takové jako v roce 2019, ale výraznější změnu v letošním roce nečekáme. Některé firmy se nacházejí ve složité situaci. Stále máme cca 341 tisíc neobsazených míst,“ uvedla pro LN ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy Jitka Hejduková. Dodala, že svaz podporuje řízenou ekonomickou migraci a že dovoz zahraničních pracovníků může pomoci řešit obrovský nedostatek zaměstnanců nejen v současnosti, ale i nepříznivý demografický vývoj v budoucnu.

Kvóty na Ukrajince

Česko loni v září aktualizovalo a zpřehlednilo dosavadní systém podpory řízeného přílivu zahraničních zaměstnanců. Někdejších šest programů nahradily tři zaměřené na různé stupně kvalifikace. V platnosti zůstává i program Zácvik pro cizince z třetích zemí, které k nám vysílají zahraniční investoři a jež je nutné u nás proškolit.

„Díky vládou regulovaným režimům pro zrychlené zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí zaměstnavatelé nemusejí tolik odmítat zakázky,“ hodnotí vládní podporu Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory, která se na programech podílí jako organizátor i garant. „Nicméně problémem jsou stále zdlouhavé administrativní procesy, kdy trvá i několik měsíců, než zaměstnavatelem vytipovaný zahraniční uchazeč reálně nastoupí do práce,“ dodává.

Zaměstnavatelům, jimž podle HK ČR aktuálně chybí půl milionů pracovníků, vadí také roční množstevní kvóty. „V letošním roce je kvóta stanovena na 40 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny, což nepokryje ani desetinu reálné poptávky tuzemských zaměstnavatelů,“ upozorňuje Diro.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jeden z resortů, které se na programu cílené a řízené migrace podílejí, možné problémy připouští. „Na základě vyhodnocení realizace programů může dojít k úpravám jednotlivých programů, ale toto nemůžeme zatím předjímat. Zároveň bychom chtěli otevřít diskusi ohledně možných úprav kvót,“ konstatovala pro LN mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.