Nová zpravodajská služba od Microsoftu míří do Česka. Zprávy z Microsoft News bude třídit robot

Praha Společnost Microsoft začala v Česku nabízet svou službu Microsoft News. Zpravodajství bude uživatelům poskytovat ve spolupráci s domácími i zahraničními tituly včetně regionálních novin Deník a partnerů Vltava Labe Media group, časopisů z nakladatelství Burda Praha, agentury ČTK a brzy i dalších. Oznámila to dnes v tiskové zprávě.

Microsoft působí ve zpravodajství více než 23 let. Jeho službu Microsoft News globálně využívá téměř půl miliardy lidí ve 140 zemích a je k dispozici v 28 jazycích.



Microsoft News stojí nejen za zpravodajským serverem MSN.com, ale nově i za aplikací pro platformy iOS a Android. Poskytuje novinky přes Microsoft Edge, News App ve Windows 10, Skype, Xbox a Outlook.com. Čtenářům přináší informace na webu, telefonu a počítači.

Dodávané zprávy nejprve zkontroluje robot a roztřídí podle kategorií, aktuálnosti, tématu a dalších kritérií. Poté se dostanou k editorům Microsoftu, kteří je vybírají, editují a prezentují čtenářům v průběhu celého dne.

Microsoft News globálně spolupracuje s více než 1200 vydavateli, kteří publikují přes 4500 nejuznávanějších světových titulů. Vybírá ty nejzajímavější články, videa, fotografie a další materiály od partnerů, jako jsou USA Today, The New York Times, FOX News, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Die Welt, El País, BBC News nebo Kyodo News. Ty pak bezplatně přináší čtenářům po celém světě. Každý den Microsoft News dostává vice než 170 000 článků, videí, fotografií a dalších forem zpravodajství. Za poslední čtyři roky tak vydavatelům vydělal přes 750 milionů dolarů, z toho přes 200 milionů dolarů jen v loňském roce.

V Česku zpravodajství z jiných zdrojů nabízí například internetová jednička Seznam.cz. Má za to podíl z inzerce, kterou vydavatelé distribucí k většímu počtu čtenářů získají.