O kanceláře za miliardy je zájem. Nákupy ale znepříjemňuje covid i žádosti o slevu

Praha Na trhu jsou v Praze k mání komerční objekty za miliardy korun. Investoři mají stále chuť nakupovat, i když některé obchody se kvůli pandemii protahují.

Prémiové pražské nemovitosti v hodnotě několika miliard korun nyní hledají nové majitele. Dle informací serveru Lidovky.cz patří mezi nejatraktivnější objekty, jež jsou aktuálně k mání, centrum Bořislavka, které na Praze 6 staví skupina KKCG miliardáře Karla Komárka, komplex Churchill Square patřící skupině Penta a nové sídlo skupiny J&T u stanice metra Invalidovna.

Pandemie koronaviru zájem investorů utrácet za české reality neoslabila. Uzavření některých transakcí nicméně trvá déle. Zahraničním kupujícím ztrpčují život restrikce ohledně cestování, část zájemců zase požaduje slevu, na což majitelé nechtějí přistoupit. I tak by dle odhadů měli investoři letos za komerční reality u nás utratit kolem 2,7 miliardy eur (bezmála 73 miliard korun).

Bořislavka i Churchill Square

Čtyři prosklené budovy ve tvaru krystalu staví skupina KKCG Karla Komárka hned u stanice metra Bořislavka na Praze 6. V komplexu po dokončení, které je plánováno na příští rok, vznikne 24 tisíc metrů čtverečních kanceláří, na dalších 8600 metrech čtverečních budou obchody. Celkové investice převýší tři miliardy korun. Dle mluvčí KKCG Dany Dvořákové skupina nyní porovnává prodej komplexu s dalšími variantami, co s Bořislavkou do budoucna. „V příštím roce vybere tu nejvýhodnější,“ uvedla pro server Lidovky.cz Dvořáková s tím, že mezi investory je o budovu velký zájem.

Dle informací serveru Lidovky.cz je na prodej též kancelářský projekt Churchill Square stojící na pomezí Žižkova, Vinohrad a hlavního nádraží.

„O prodeji komplexu Churchill jednáme, bližší informace ale poskytneme až s dokončením transakce,“ sdělil Ivo Mravinac, mluvčí skupiny Penta, které objekt patří. Churchill Square zahrnuje tři budovy, dvě kancelářské a jednu s luxusními byty. Celková investice včetně ceny pozemku přesáhla dvě miliardy korun.

K aktuálně nejzajímavějším projektům nabízeným investorům patří dle zdroje serveru Lidovky.cz též nové sídlo skupiny J&T v pražském Karlíně, přímo u stanice metra Invalidovna. Osmipatrová budova pojme až 750 lidí. Náklady na výstavbu a vybavení objektu byly vyčísleny na 1,2 miliardy korun. Nemovitost patří společnosti Rustonka Development II, jež spadá do skupiny J&T.

„Nyní dokončujeme obchod s uchazečem, který nabídl nejvyšší nabídku,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jiří Ochetz, ředitel marketingu J&T Real Estate. Zájemců i z řad velkých fondů prý bylo několik. „Objem transakce bude představovat jeden z největších obchodů tohoto roku na kancelářském trhu,“ dodal.

Obchody se protahují

Jak vyplývá z vyjádření analytiků, pandemie neodradila investory utrácet za české komerční nemovitosti. Uzavírání obchodů ale pandemie ovlivnila. „Někteří kupující začali vyžadovat poskytování slev, které však prodávající nechtěli akceptovat,“ vysvětluje Ondřej Vlk, vedoucí výzkumu trhu v mezinárodní poradenské společnosti Knight Frank. Transakce se tak protahují, protože prodávající vyjednávají s dalšími potenciálními zájemci, kteří jsou ochotni obchod uzavřít i bez slevy.

Komplikace přinesla pandemie hlavně zahraničním investorům, a to kvůli omezeným možnostem cestovat. „Zahraniční kupci nejsou ochotni kupovat nemovitosti bez toho, aniž by je osobně navštívili,“ tvrdí Ondřej Vlk.

Z tohoto důvodu se na trhu uskutečňují spíše menší transakce do 25 milionů eur. V nich narazíme převážně na české investory. „Konkurence se v tomto segmentu zvětšila a při prodeji takového typu nemovitostí máme výrazně více nabídek, než tomu bylo v minulosti,“ říká Ondřej Vlk. Češi představují silnou skupinu investorů, na celkových útratách za komerční objekty se dle poradenské společnosti CBRE podílejí zhruba 38 procenty.

Mezi investory je stále největší zájem o prémiové, tedy ty nejkvalitnější nemovitosti na atraktivních adresách, které jsou považovány za nejbezpečnější investici. Těch je ale k mání stále nedostatek. Investoři se poohlížejí též po portfoliích nájemních bytů.

„Příkladem je uskutečněný prodej největšího českého poskytovatele nájemního bydlení u nás, společnosti Residomo, z počátku letošního roku,“ říká Katarína Brydone, vedoucí oddělení investic ve společnosti CBRE. Dodala, že tento segment produktů je velmi rozšířený třeba v západní Evropě, u nás je však teprve na vzestupu.

Za prvních osm měsíců roku bylo do komerčních nemovitostí investováno asi 2,4 miliardy eur. Tato částka zahrnuje i portfolio bytů po OKD patřící společnosti Residomo (dříve RPG byty, dnes Heimstaden Czech), kterou získala švédská společnost Heimstaden Bostad, a to za 1,3 miliardy eur. „Celková částka (proinvestovaná za celý letošní rok – pozn. red.) by mohla být kolem 2,7 až 2,8 miliardy eur,“ odhaduje Ondřej Vlk. Společnost CBRE odhaduje objem proinvestovaných peněz za celý letošní rok na 2,6 miliardy eur. To je zhruba o půl miliardy eur méně, než kolik utratili realitní investoři v Česku loni.

„Nicméně aktuálně monitorujeme několik probíhajících jednání, která v případě uzavření mohou mít výrazný vliv na celkovou investiční sumu,“ dodala Katarína Brydone.