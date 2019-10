Operace Matterhorn končí, většina klientů Thomase Cooka je doma

Londýn Britský úřad pro civilní letectví (CAA) v pondělí dovedl do konce operaci Matterhorn. Za dva týdny vypravil 746 letů a zpět do Británie dopravil přes 140 000 klientů zkrachovalé britské cestovní kanceláře Thomas Cook, informoval úřad na svém webu. CAA také oznámil, že zákazníci zbankrotované společnosti mohou prostřednictvím internetového systému požádat o vrácení peněz.

V následujících měsících se mělo se zbankrotovanou firmou na zájezd vydat 800 000 lidí, napsal v pondělí zpravodajský server BBC. Za refundace je, stejně jako za repatriaci, odpovědný CAA.



Na peníze má přitom nárok přibližně 360 000 zákazníků. Zhruba 100 000 klientů, kteří služby zbankrotované cestovní kanceláři uhradili z účtu, se peněz dočká do 14. října. Čtvrtina z těchto refundací už se zpracovává. Vyřízení zbytku žádostí se může protáhnout až na dva měsíce.

O práci po krachu přišlo devět tisíc britských zaměstnanců Thomase Cooka, kteří navíc nedostali výplatu za září. O ušlou mzdu a odstupné musí požádat u britského insolvenčního úřadu, který mimo jiné řídí likvidace společností.

Okolnosti krachu nejstarší cestovní kanceláře světa nyní vyšetřuje parlamentní výbor pro obchodní, energetickou a průmyslovou strategii. Zaměřuje se na vedení společnosti a auditory.

„Za bankrotem společnosti Thomas Cook se podle všeho skrývá příběh korporátní hamižnosti, který vzbuzuje vážné otázky ohledně toho, jak jednalo vedení Thomase Cooka a jak společnost řídilo,“ uvedla předsedkyně výboru, labouristka Rachel Reevesová.

Podle britské vlády přijde refundace zrušených rezervací na 420 milionů liber (12,2 miliardy Kč), desítky milionů se zaplatí hoteliérům a na zhruba 100 milionů vyjdou charterové lety, jimiž se klienti zbankrotované firmy dostali do Británie, napsal na sklonku září list The Financial Times.