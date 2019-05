Po Bulharsku plánuje ČEZ prodat majetek i v Rumunsku a Turecku

PRAHA Česká energetická skupina ČEZ plánuje kromě Bulharska prodat majetek i v Rumunsku a Turecku. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš to řekl deníku Hospodářské noviny (HN). Skupina podle něj zvažuje i prodej elektráren v Polsku.

Z prodeje chce firma získat desítky miliard korun, které použije na výstavbu obnovitelných zdrojů a nových jaderných bloků i modernizaci distribuční sítě. Většinu akcií ČEZ vlastní stát. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl HN, že o plánu prodeje majetku ČEZ neví, ale že již dříve ČEZ kritizoval za nepovedenou expanzi do ciziny.

ČEZ působí kromě Česka na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Turecku, Německu a Francii. Už delší dobu hledá ČEZ kupce pro svá aktiva v Bulharsku, nyní jedná s tamní finanční skupinou Eurohold. Podle HN se chce skupina ČEZ zbavit také distribuční a obchodní společnosti, kaskády malých vodních elektráren a možná také větrného parku v Rumunsku i podílu v elektrárnách v Turecku. „Přemýšlíme nad tím, že bychom v rámci snižování emisí CO2 ve skupině odešli i z Polska, kde máme dvě uhelné elektrárny,“ řekl HN Beneš.

Jak se ČEZ postaví k majetku v Německu a Francii, zatím Beneš neuvedl. „Určitě chceme všechny projekty dotáhnout do konce, a pak se budeme zamýšlet nad tím, co dál,“ řekl deníku.

Skupina se chce soustředit na český trh

Novou strategii směřování ČEZ bude v červnu schvalovat valná hromada společnosti. Z pozvánky na hromadu vyplývá, že se chce skupina více soustředit na český trh. Hlavní slovo budou mít při hlasování na valné hromadě zástupci státu, který vlastní prostřednictvím ministerstva financí 70 procent akcií ČEZ. „Podle mého názoru je koncepce v souladu s tím, jak se dnes stát jako akcionář na ta zahraniční aktiva dívá,“ řekl HN k nové strategii místopředseda dozorčí rady ČEZ a náměstek ministryně financí Ondřej Landa.



Vedení ČEZ již koncepci spojenou s prodejem zahraničního majetku projednalo podle nejmenovaného zdroje HN z managementu firmy s premiérem. Babiš to ale popřel. „Tyto informace nemám, nemluvil jsem s nimi o tom. Vždy jsem ale ČEZ kritizoval za jeho expanzi do zahraničí, která se v řadě ohledů nepovedla. Měli místo toho investovat v Česku do jádra, a ten blok mohl být už dávno postavený,“ řekl deníku premiér.

Výsledky ČEZ se loni podle dřívějších vyjádření představitelů firmy dostaly na pomyslné dno. Čistý zisk meziročně klesl o 45 procent na 10,5 miliardy korun. Meziroční srovnání podle firmy značně ovlivnily jednorázové výnosy za 7,5 miliardy z roku 2017, hlavně z prodeje akcií maďarské skupiny MOL. Tržby loni činily 184,5 miliardy a meziročně stouply reálně o téměř 11 miliard. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vyplácí dividenda, klesl proti roku 2017 o 37 procent na 13,1 miliardy.