Počet zahájených bytů se mírně zvýšil, podle odborníků to ale stále nestačí

Počet vydaných stavebních povolení a zahájených bytů ve druhém čtvrtletí meziročně sice vzrostl, podle odborníků to ale stále nestačí. Na trh se nedostává potřebný počet nových bytů, a tak ceny zákonitě stoupají. Podle Petra Bartoně, hlavního ekonoma investiční skupiny Natland, navíc úřední prostoje zvyšují ceny bydlení mnohem závažněji v době rostoucí poptávky.

„Kdyby se města vysídlovala, neměla by zdlouhavá stavební řízení takový zásadní vliv. Ale dnes jsme v Česku svědky téměř dokonalé bouře a v ní je laxní přístup k jakýmkoli reformám stavebního řízení obzvláště odsouzeníhodné,“ tvrdí Bartoň.

Centrální banky zejména v Evropě již několik let praktikují uvolněnou měnovou politiku, která drží úrokové sazby při zemi. To podle Bartoně sice teoreticky přiblíží lidi k jejich snu o vlastním bydlení. „Co je to ale platné, když jim peníze ušetřené za levnější hypotéky zdaleka ani nepokryjí růst cen nedostatkových bytů,“ dodává ekonom.

Stavební úřady ve 2. čtvrtletí letošního roku vydaly 22 639 stavebních povolení, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 o 4,5 procenta více. Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí se meziročně zvýšil o 6,7 procenta a činil 9536 bytů. Připomíná to Kvartální analýza českého stavebnictví společnosti CEEC Research.

Průměrná cena za metr čtvereční bytu vypočítaná z celé nabídky na trhu v Praze vyšplhala dokonce na „kulatých“ 100 tisíc korun. To je o polovinu víc, než v roce 2015. Za stejné období se ale takřka zdvojnásobily i stavební náklady. Už pár týdnů je přitom jasné, že od letošního září novela stavebního zákona s takzvanou fikcí souhlasu platit nebude, navzdory původním plánům a slibům ministerstva pro místní rozvoj.

„Odborníci si od zavedení tohoto institutu slibovali urychlení povolovacích procesů, které v době ekonomického boomu paralyzují tuzemské stavebnictví,“ připomíná Jana Sečkářová, šéfka představenstva firmy Natland Real Estate, která se zabývá developerskými projekty.

Samy dražší byty kvůli administrativním překážkám mohou podle ekonomů podvázat další hospodářský růst.

„Zejména mladí lidé se dnes stěhují do měst ještě více než v minulosti. Nalézají tam lepší uplatnění v oborech, která sama vláda prosazuje, jako znalostní ekonomika. Rostoucí ceny bytů však mnoho lidí odrazují a zvyšují jejich mzdové požadavky. Ve svobodném světě se často firmy raději přesunou do zahraničí – nebo k nám vůbec nepřijdou. Před přesně třiceti lety jsme snili, jak rychle doženeme Západní Evropu. Dnes nás drahé byty od tohoto snu vzdalují. Klíč od zlepšení má jen stát,“ uzavírá Bartoň.