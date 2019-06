Podle amerického deníku chce Deutsche Bank zrušit až 20 000 pracovních míst

Berlín Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank uvažuje o zrušení 15 000 až 20 000 pracovních míst. To odpovídá 16 až 22 procentům její celkové pracovní síly. Informoval o tom v pátek ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na zdroj obeznámený s diskusemi ve vedení banky.

Tak rozsáhlé snižování počtu zaměstnanců by podle listu pravděpodobně trvalo déle než rok a týkalo by se různých regionů a podnikatelských činností banky. Zdroje blízké bance předpokládají, že opatření by mělo výrazný dopad například na aktivity ve Spojených státech a na investiční bankovnictví.



Mluvčí Deutsche Bank se podle listu odmítl k jakýmkoliv konkrétním plánům vyjádřit. Uvedl pouze, že banka „pracuje na opatřeních k urychlení své transformace“.

Deutsche Bank se v posledních letech potýká s řadou problémů, které zahrnují mimo jiné vysoké pokuty za různá pochybení. Ve Spojených státech teď banka čelí rozsáhlému vyšetřování kvůli obviněním souvisejícím s praním špinavých peněz.

Příznivou zprávu nicméně pro Deutsche Bank znamenaly čtvrteční výsledky každoročních zátěžových testů bank ve Spojených státech. Deutsche Bank letos těmito testy na rozdíl od loňského roku úspěšně prošla.

Deutsche Bank v březnu potvrdila, že jedná o případném spojení s největším domácím konkurentem Commerzbank. Koncem dubna ale firmy uvedly, že rozhovory skončily bez uzavření dohody.