Elektro SUV i supertelevize. Firmy představily technologické novinky spotřební elektroniky

LAS VEGAS Futuristické vize, smělé koncepty, novinky ve světě zábavy i motorismu. Tak vypadá tradiční veletrh CES, největší svátek spotřební elektroniky na světě, jenž se koná v americkém Las Vegas. Řadu novinek ovšem firmy představily už s předstihem před začátkem veletrhu. Revoluci v zábavě v automobilu chce přinést Audi, Samsung výrazně vylepšuje televize a pokračují třeba čínské ambice na poli elektromobilů.

Loňský ročník veletrhu CES navštívilo přes 180 tisíc lidí – a to jde o návštěvu pouze z řad odborné veřejnosti. Ta laická nemá na veletrh přístup. Už jen toto číslo ukazuje na důležitost veletrhu, letos to navíc vypadá na další rekordní rok.



Las Vegas je plné, ekonomice se zatím stále daří, a tak je CES místem, kde se chce nějakou tou technickou novinkou pochlubit snad každý, kdo se ve světě elektroniky a digitálního byznysu pohybuje.

Spoustu novinek si v Las Vegas prohlédneme v následujících dnech, některé zásadní ale už výrobci představili již nyní. Za hvězdu tu chce být opět třeba čínská firma Byton, která tu vloni ukázala svůj koncept elektrického SUV s vcelku revolučním pojetím interiéru.

Teď firma své SUV M-Byte prezentuje znovu, tentokrát ve verzi bližší sériové výrobě.

Kdo by čekal, že auto přijde o svůj hlavní prvek, kterým je obří displej přes celou šířku palubní desky, ten by se šeredně mýlil. Naopak, u Bytonu přidali ještě jeden velký tablet pod tento displej, který nově slouží pro snazší ovládání funkcí auta. Původně bylo v plánu ovládání gesty, ale výrobce přiznává, že to je zatím příliš komplikované.

Elektromobil plný displejů se také prezentuje s trochu méně ambiciózním řešením autonomního řízení, k dispozici bude úroveň 2, tedy jakýsi pokročilý asistent. I tím se Byton přizpůsobuje aktuálním technickým, ale nejspíš i legislativním možnostem.

Do výroby se má vůz prý dostat ještě do konce letošního roku, zatím ovšem automobilka mohutně finišuje s výstavbou své čínské továrny.

Konec nudy na cestách, ohlašuje Audi

Zatímco Byton chce změnit pojetí interiéru a ovládání auta, u Audi se rozhodli, že skoncují s nudou na dlouhých (i krátkých) cestách. Automobilka přispěla k založení společnosti Holoride, která se postará o přípravu zcela nového druhu obsahu, který budou moci cestující na palubě auta konzumovat. Zapojí virtuální realitu.

V ní pak budou moci vývojáři vytvářet různé světy, příběhy, hry či scénáře, které budou reagovat na aktuální pohyb automobilu, a vtáhnou tak cestujícího do dění. Zní to komplikovaně, ale funguje to jednoduše, krátce jsme si to vyzkoušeli na ukázce vesmírné střílečky s motivy z komiksů společnosti Marvell.

Pohyb auta určuje váš pohyb ve hře, takže podle toho, jak vůz zatáčí a zrychluje, zatáčí a zrychluje i „vaše“ raketa ve virtuální realitě. Dojem z hraní je tak velmi realistický.

Stále menší rámečky. I u notebooků

Cesta Audi k takovému obsahu je ale teprve na začátku. CES ale ukazuje i novinky, které si už brzy budeme moci pořídit. Trend minimalizace rámečků se od smartphonů přesunul k notebookům, a Asus tak na CES ukazuje stroj StudioBook se sedmnáctipalcovým displejem v těle patnáctipalcového notebooku.



A jeho luxusní Zenbook S13 dostal nad displejem jakýsi výstupek, to aby jinak byly rámečky minimální, ale někam se vešla kamera. Je to takový opak výřezů u dnešních smartphonů.

Korejský Samsung pak nejprve přišel s oznámením především softwarových novinek pro své televizory. Jeho modely na letošní rok mají mít podporu hlasových asistentů od Googlu a Amazonu, to ale není pro našince tak důležitá zpráva; zatím totiž ani jeden z asistentů neumí česky. Zajímavější je, že televizory Samsung budou mít podporu Apple iTunes, uživatelem od Applu zakoupený obsah tedy půjde přehrávat přímo v televizorech a televize také budou mít podporu standardu AirPlay 2 pro bezdrátové sdílení obsahu ze zařízení Apple.

MicroLED – špičková kvalita obrazu

Pak ale firma vytáhla technickou inovaci, která může zásadně ovlivnit vývoj na poli televizorů a displejů vůbec v dalších letech. A ne, zatím nedošlo na ohebné displeje. Po loňském konceptu nástěnné obrazovky The Wall totiž firma ukázala první televizor s novou technologií MicroLED, která slibuje špičkovou kvalitu obrazu jako u OLED displejů, ale bez negativ, jako je možná nižší životnost.



Zatím jde ale stále o prototyp, kdy bude takový televizor k dispozici zákazníkům, Samsung neprozradil. Je možné, že to bude trvat ještě třeba rok, výroba MicroLED panelů je totiž nesmírně náročná, a tak u Samsungu nejspíš stále ještě ladí celý výrobní proces.