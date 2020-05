Praha 1 vyzvala ministerstvo, aby ponechalo zákaz platforem typu Airbnb

PRAHA Výbor Prahy 1 vyzval ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO), aby ponechala v platnosti zákaz krátkodobého pronajímání bytů přes platformy typu Airbnb. Radnice o tom informovala v tiskové zprávě. Zákaz platí v souvislosti s ochrannými opatřeními proti koronaviru. Do bytů se podle městské části začali vracet klienti platforem a stálí obyvatelé mají obavu o zdraví. V Praze 1 je nejvíce bytů využívaných pro krátkodobé ubytování.

„Nikdo z řad pronajímatelů obyvatele a společenství vlastníků jednotek neinformoval, což je dlouhodobý problém. Trvale žijící lidé dodržují vládní nařízení, a přitom mají pocit, že jsou ohrožováni ziskuchtivostí a bezohledností krátkodobých ubytovatelů,“ uvedla předsedkyně výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Bronislava Sitár Baboráková.



Podle radnice je v situaci, kdy neexistuje přehled poskytovaných bytů, pohyb hostů v domech rizikovým faktorem. Senát nedávno schválil, že platformy typu Airbnb budou povinny sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) uvedl, že městská část eviduje stížnosti obyvatelů domů, kde jsou známé byty využívané pro krátkodobé ubytování. Není podle něj nicméně přesně známo, co za klienty nyní byty využívá, podle hlášení sousedů by mohlo jít o cizojazyčné studenty. „Tím, že neexistuje evidence, tak nemáme, jak to jakýmkoliv způsobem zkontrolovat,“ řekl. Dodal, že současnou situaci bude chtít radnice využít k dalšímu tlaku na regulaci ubytovacích platforem.

Ubytovací platformy kritizují zejména obyvatelé centra města, kteří si stěžují na noční hluk v ulicích i v domech, kde trvalé obyvatele nahrazují byty určené pro Airbnb a další podobné ubytovací služby. Podle předloňské analýzy městského Institutu plánování a rozvoje je tímto způsobem v nejužším centru Prahy pronajímána asi pětina bytů. Vedle Airbnb působí na českém trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.