Plzeňský prazdroj utrpěl kvůli koronaviru velké ztráty. Jeho tržby klesly o více než miliardu

Plzeň Plzeňskému Prazdroji klesl loni čistý zisk o pětinu na 3,8 miliardy korun. Tržby se meziročně snížily o více než miliardu korun na téměř 16 miliard korun. Hlavním důvodem poklesu hospodářských výsledků bylo dlouhodobé uzavření pivnic vinou pandemie koronaviru a s tím spojený nižší prodej piv, uvedla firma v tiskové zprávě.

Největší tuzemský pivovar prodal loni v tuzemsku a v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů piva, meziročně o 4,2 procenta méně. Prodej v ČR klesl meziročně o osm procent na 6,69 milionu hektolitrů, v cizině meziročně vzrostl o jedno procento na 4,52 milionu hektolitrů.



„Ani větší zájem o pivo v lahvích a plechovkách v Česku, ani udržení zahraničních prodejů na úrovni roku 2019 nedokázaly vykompenzovat ztráty, které nám způsobilo tuzemské omezení provozu restaurací a hospod. V předcovidové době tvořilo čepované pivo 40 procent našich prodejů a loni nám tento segment klesl téměř o třetinu,“ řekl v pondělí generální ředitel Dragos Constantinescu.

Pivovar loni zůstal ve skupině 20 největších tuzemských plátců daní v ČR, když do státní pokladny dal pět miliard korun. Meziročně také o 13 procent zvýšil investice do nových technologií. „Naším dlouhodobým cílem je snižovat dopad naší činnosti na životní prostředí. Příkladem je naše obalová strategie. Loni jsme přestali stáčet piva Gambrinus a Radegast do PET lahví, přičemž v budoucnu chceme tento typ obalu opustit zcela. Zaměřujeme se na podíl recyklátu v plechovkách a připravujeme se na využívání obnovitelných zdrojů energie. Vedle ekologie naše investice směřovaly do rozšiřování výroby, což je nejlepším důkazem dlouhodobého zaměření na růst,“ uvedl generální ředitel.

Podle obchodního ředitele Tomáš Mráze Prazdroj po celý loňský rok intenzivně podporoval těžce zasažený sektor hospod a restaurací, do něhož dal loni zhruba půl miliardy korun. Další investice do vybavení výčepů, zahrádek i školení personálu pokračují i letos.

„Teď se nejvíce zaměřujeme na pomoc s obnovou a rozvojem podnikání hospod a restaurací. Snažíme se, aby využily co nejlépe hlavní letní sezonu, podobně jako loni po prvním lockdownu, kdy jsme v létě zaváželi rekordní množství podniků v naší historii vůbec. V tom pokračujeme i letos, tak uvidíme, jestli se nám podaří rekord zopakovat. Hlavním ale pro nás je, aby se v restauracích lidé cítili dobře a bezpečně a aby se do nich vraceli. Hospoda je tradiční součástí české společnosti. Jsme v tom unikátní i celosvětově,“ uvedl Mráz.