Pohlavek Coca-Cole a pak dva góly. Ronaldo veřejně zavrhl světoznámý nápoj, který dřív propagoval

Budapešť/Praha Mladá slečna otevře lednici, kde je několik plechovek Coca-Coly, přičemž do jedné je vtělen Cristiano Ronaldo. Jakmile ho světoznámý nápoj osvěží, začne předvádět svá fotbalová kouzla, jen místo míče žongluje s kostkou ledu. Tuto reklamu si už pamatuje málokdo, nicméně nyní po letech znovu ožila. Nejde ani tak o herecký výkon hlavního protagonisty jako spíš o souvislost s aktuálním děním. Ronaldo totiž Coca-Colu, kterou dřív propagoval, veřejně zavrhl.

V pondělí dorazil spolu s trenérem národního týmu Fernandem Santosem na tiskovou konferenci před úvodním duelem Portugalců na Euru proti Maďarsku a vystavené lahve oblíbeného kolového nápoje, jehož producent je oficiálním sponzorem šampionátu, uklidil mimo zorné pole kamery. Místo nich dal s pobídkou „água“ (portugalsky voda) vyniknout petce s obyčejnou vodou.



Záběry s Ronaldovým gestem obletěly sociální sítě a zároveň na něj zareagovala i burza, na níž spadla cena akcií Coca-Coly o 1,6 procenta, což znamenalo pokles tržní hodnoty společnosti o čtyři miliardy dolarů z 242 miliard na 238.

„Každý má právo na své preference nápojů s různými chutěmi a potřebami,“ uvedli v prohlášení zástupci Coca-Coly.

Mimochodem po úterním utkání Francie s Německem (1:0) na tiskové konferenci francouzský záložník Paul Pogba podobně schoval láhev nealkoholického piva Heineken, který je dalším z hlavních sponzorů Eura.

Vedle někdejší propagace kolové limonády se dá za podobný „hřích“ minulosti považovat i reklama na fastfoodový řetězec KFC, ovšem tomu už v Ronaldově případě odzvonilo. Pětinásobný držitel Zlatého míče nyní naopak propaguje zdravý životní styl, který mu pomáhá i v 36 letech udržovat si skvělou kondici. Dokonce ani nemá tetování, aby mohl chodit darovat krev.

V tomto duchu se snaží vést také svého jedenáctiletého syna Cristiana juniora, který podle všeho podědil fotbalové geny svého slavného táty. „Někdy jsem na něho tvrdý, protože mi vadí, když pije Coca-Colu nebo Fantu. Jsem kvůli tomu pak na něj naštvaný. Hádáme se, když vidím, že jí brambůrky nebo hranolky. On ví, že se mi to nelíbí,“ prohlásil Ronaldo loni v prosinci. „To je stejné jako s mladšími dětmi. Vždycky, když si dávají čokoládu, tak se na mě dívají, co já na to. Víte, v tomto je potřeba být důsledný.“

Atakuje rekord

V úterý už Ronaldo na sebe opět strhl pozornost na poli, kde mu to jde nejlépe - výkonem na hřišti. Nutno však říct, že se obhájci titulu v Budapešti proti domácím Maďarům dlouho střelecky trápili. Pár sekund dokonce prohrávali, když se v 80. minutě trefil Szabolcs Schön, ovšem radost jemu i 55 tisícům diváků přímo na stadionu zkazil dodatečně odhalený ofsajd.

To na druhé straně tečovaná střela Raphaëla Guerreira o čtyři minuty později byla v souladu s pravidly, a tak do vedení šli naopak Portugalci.

Závěr utkání byl v Ronaldově režii. Nejprve proměnil penaltu nařízenou za faul Williho Orbana na Rafu Silvu a v nastavení po narážečce se Silvou zvýšil na konečných 3:0.

Zároveň se desátým a jedenáctým gólem osamostatnil na špici pořadí nejlepších střelců v rámci historie mistrovství Evropy, o což se dosud dělil s Francouzem Michelem Platinim, i když ten všech devět branek nasázel během jediného turnaje v roce 1984. To Ronaldo své zásahy rozprostřel do pěti evropských šampionátů, což je rovněž rekord. Poprvé se trefil před sedmnácti lety na domácím Euru proti Řecku a byl to zároveň jeho premiérový gól v reprezentačním dresu. Těch má na kontě už 106, dva z nich dal i Česku.

„Je to až nemravné, absolutně šílené,“ žasne bývalý anglický obránce Garry Nevillle. „Chce, abychom ho viděli jako největšího hráče všech dob, který dá víc gólů než kdokoliv jiný. Takže v tom pořád pokračuje.“

Pouze tři branky tak Ronaldovi chybí k dorovnání mezinárodního maxima někdejšího íránského kanonýra Aliho Daeího, což by se mu mohlo podařit už na probíhajícím mistrovství. „Bylo by to krásné, ale moc na to nemyslím. Mnohem krásnější cíl je vyhrát podruhé za sebou,“ uvedl v pondělí Ronaldo. Moc dobře si je vědom toho, že v základní skupině čekají jeho tým ještě dva velmi těžcí soupeři - Němci a Francouzi.