Na český trh se mají příští rok dostat motocykly Jawa z Indie. Tam je o ně obrovský zájem

VELEŠÍN (ČESKOKRUMLOVSKO) Motocykly značky Jawa, které v Indii vyrábí licenčně společnost Mahindra, by měly do konce letošního roku získat evropskou homologaci. Stroje značky, která letos slaví 90 let, by se z Indie na evropský trh mohly dostat v roce 2020, informoval Hynek Walner, ředitel pro strategii a marketing velešínské firmy Jihostroj, která je stoprocentním společníkem ve společnosti Jawa Moto.

Firmy vyvíjí aktivity, aby se indické motocykly prodávaly v Evropě. „První vzorky motocyklů předprodukčního stavu už se dostaly do České republiky, byly podrobené intenzivním zkouškám. Cílem je získat evropskou homologaci do konce tohoto roku, a ten cíl je realistický,“ řekl Walner.

Spolupráce s firmou Mahindra začala před několika lety. Cílem bylo opět v Indii vyrábět motocykly Jawa jako v 50. a 60. letech 20. století. Na tuto výrobu navázala výroba motocyklů indické provenience Yezdi.

„Je platná uzavřená licenční smlouva na používání známky Jawa. V Indii má obrovskou tradici, v 60. letech byl v Indii závod, který vyráběl Jawy, firma se jmenovala Ideal Jawa, vyrobilo se tam zhruba 300 000 motocyklů, značka tam má trvale velice dobré jméno. V současné době se tam zase vyrábí, dodává na indický trh, je několik typů,“ řekl Walner. Jawa je zpátky. Nové retro verze legendárních motocyklů se vyrábějí až v daleké Indii Dodávky indických Jaw do Evropy by měly nastat příští rok. Nejdříve na český a slovenský trh, potom i na jiné. Příští rok už budou indické stroje splňovat evropské emisní limity. „Indická strana logicky preferuje indický trh, už jsou do konce tohoto roku vyprodaní, o motorky je obrovský zájem, doslova jim trhají ruce. Viděli jsme v Indii showroom, kde už na motorce bylo napsáno jméno vlastníka a datum, kdy mu budou dodány,“ řekl Walner. Jediný tuzemský výrobce motocyklů Jawa Moto z Týnce nad Sázavou se ve světě proslavil zejména svou dvoutaktní třistapadesátkou, kterou na některé trhy stále dodává. Vedle toho vyrábí čtyřtaktní motocykly Jawa 350 a 660, které prodává i v ČR. V roce 2017 vyrobila firma v Týnci 1331 strojů. Od založení v roce 1929 vyrobil podnik kolem 3,5 milionu motorek. Podle výroční zprávy měla loni firma s 94 zaměstnanci tržby téměř 125 milionů korun, meziročně o pět procent vyšší. Skončila ve ztrátě po zdanění 15,3 milionu Kč. Letos chtěla firma investovat 15 milionů.