Prodej nových aut se v Česku propadl z 1000 na desítky vozidel denně

Praha Prodej aut se v březnu kvůli omezením proti koronaviru snížil na maximálně desítky denně. Loni v březnu připadalo na jeden pracovní den zhruba 1000 prodaných nových vozů. Dealeři mohou auta prodávat pouze on-line nebo telefonicky a předávat je pak mimo autosalony, případně dodávat auta do firemních flotil.

I prodej firmám, který běžně tvoří 70 procent, se výrazně propadl. Vyplývá to z informací jednotlivých značek.

Skupina PSA, která zahrnuje značky Peugeot, Citroën, Opel a DS, například podle mluvčí Radky Matthey dodala od omezení prodeje v minulém týdnu zákazníkům zhruba 100 aut. „Jde o vozy, které byly již dříve objednané a klienty očekávané. V uplynulém týdnu jsme v tomto mimořádném režimu přijali asi stovku objednávek,“ řekla ČTK. Dálkově objednané vozy jsou předávané mimo provozovnu koncesionáře.

U největšího hráče na trhu Škody Auto mají zákazníci podle mluvčího Pavla Jíny možnost vybírat ze skladových zásob dealerů online, popřípadě objednávat vozy na operativní leasing v rámci programu Škoda Online.

Podle zástupců společnosti Porsche ČR, která dováží vozy koncernu VW, je pokles prodejů výrazný. „Spolu s celou naší prodejní organizací děláme všechno pro to, abychom po uvolnění nejpřísnějších restrikcí mohli co nejdřív obnovit služby zákazníkům v co nejširším možném rozsahu,“ dodal mluvčí Jan Klíma s tím, že vedle servisních služeb, které i přes současná omezení fungují, dokážou prodejci nových vozů značek Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen Užitkové vozy a ojetých vozů Das WeltAuto v omezené míře v online prostředí pracovat. Jsou schopni například přijmout objednávku nebo zákazníkovi vůz předvést.

Výrazně se omezil i prodej ojetých aut v autobazarech. Největší síť AAA Auto v souvislosti s tím zaznamenala nárůst on-line prodeje ze tří až čtyř aut měsíčně na několik desítek denně. Stále to však nepokryje běžný prodej na pobočkách, který byl 135 až 150 aut za den. „Důležité ale je, že lidé tomuto způsobu prodeje přivykají i u ojetých vozů... Dává nám to naději, že i kdyby uzavření poboček trvalo delší dobu, mohli bychom s pomocí státu, pokud přijde, fungování společnosti udržet tak, abychom mohli zachovat maximum pracovních míst,“ podotkla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

Letos v únoru, tedy před zavedením nouzových opatření, prodej klesl meziročně o necelých osm procent na 17 377 osobních vozů.