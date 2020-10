Jak stát odškodní ty, jejichž podniky uzavřel? Bude platit mzdu či poskytne dotaci

Praha Firmám, kterým vláda nařídila kvůli šíření epidemie zavřít, proplatí stát celé mzdy pracovníků i s odvody. Mohou o ně žádat z programu Antivirus. Po mimořádném jednání kabinetu to na tiskové konferenci řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

„Okamžitě, to znamená již v závislosti na následujících hodinách a dnech, kdy budou provozovny uzavřeny, mohou kompenzovat všechny firmy sto procent svých osobních nákladů, čili sto procent mzdy plus odvody,“ uvedl Havlíček.

Z programu Antivirus se vyplácí dva druhy příspěvků. Pro provozy, které musely zavřít, je příspěvek A. Vláda minulý týden rozhodla o tom, že stát proplatí celé mzdy i s odvody do 50.000 korun. Tuto podporu bude zatím poskytovat do konce roku.

Firmy, které budou muset kvůli výpadku dodávek z uzavřených provozů či poklesu poptávky omezit svou výrobu a služby, mohou získat z programu Antivirus příspěvek B. Ten dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29.000 korun superhrubé mzdy. Poskytovat se má zatím do konce října.

Podle Havlíčka bude vláda o tomto druhu podpory v pondělí jednat. „Ihned po vládě představíme na základě diskuse se všemi podnikatelskými svazy, odbory a všemi sociálními partnery, jaká bude finální podoba Antiviru B,“ řekl vicepremiér.

Odbory a zaměstnavatelé už dřív opakovaně žádali, aby oba příspěvky z Antiviru stát poskytoval aspoň do konce roku. Kabinet původně plánoval, že by od listopadu mohlo Česko zavést dlouhodobý kurzarbeit, který by na dočasný program navázal. Vláda se ale na kurzarbeitových pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Novelu o zaměstnanosti s úpravou kurzarbeitu projednává teď Sněmovna. Sociální výbor by o zákonu měl jednat 5. listopadu. Odboroví předáci i podnikatelé věří, že poslanci normu výrazně upraví. Už dřív to připustila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve středu ráno otevřelo příjem žádostí o příspěvek na komerční nájem. Nově mohou dotaci 50 procent na nájem za července, srpen a září získat i podnikatelé z odvětví, která budou muset provoz přerušit od čtvrtka. Bude se jednat o maloobchodníky vyjma potravin, lékáren, drogérií, květinářství a dalších vybraných prodejen, a také podnikatele ve službách.

V programu COVID nájemné mohou lidé dostat až deset milionů korun. Oproti jarní verzi programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu.