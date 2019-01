První smartphone s ohebným displejem je ošklivý, ale ukazuje budoucnost

Las Vegas Neznámá čínská firma Royole ukazuje na veletrhu CES v Las Vegas první skládací smartphone s ohebným displejem. A i když přístroj sám moc praktický není, celý koncept jasně naznačuje, jak atraktivní v budoucnu ohebné displeje budou.

Royole je mladá čínská firma, která začínala v roce 2012 se třemi zaměstnanci. Teď se cpe na technologické výslunní, jako jedna z prvních na světě totiž začala se sériovou výrobou ohebných displejů. Vloni dokončila firma stavbu své továrny v čínském Šen-čenu a koncem roku představila první ohebný smartphone.

Přístroj FlexPai byl ale přijímán dost skepticky, stroj od neznámé firmy s nejasným původem bral málokdo vážně. Jenže jak jsme se na veletrhu CES přesvědčili, vážně ho je třeba brát. I když ne jako samotný telefon, spíš coby principiální koncept.



Royole totiž rozhodně nemá s FlexPai ambice útočit na pozice tradičních výrobců mobilních telefonů. Firma není výrobcem mobilů a asi jím nikdy ani nebude. FlexPai slouží pouze jako jeden z demonstrátorů schopností ohebných displejů a dotykových senzorů, což je oblast, ve které se Royole chlubí vlastnictvím více než 2 500 patentů.



Samotný FlexPai je trochu neohrabaný přístroj, který ve složeném stavu rozhodně není ideální pro uklizení do kapsy. Ale funguje, ohebný displej vypadá trvanlivě a obraz na něm je parádní. Pravda, při přejetí prstem je trochu znát struktura v místě kloubu, ale to v používání nijak nevadí.



Na svém stánku pak Royole ohebné displeje „obtočilo“ kolem ledasčeho. A to je možná důležitější, než samotný ohebný smartphone. Flexibliní technika umožní nacpat displeje i tam, kde to doposud možné nebylo a to přinese ve světě spotřební elektroniky skutečnou revoluci.