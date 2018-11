Realitní makléři by podle ministryně Dostálové mohli být regulováni od poloviny roku 2019

PRAHA Zákon o realitním zprostředkování by mohl být podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové účinný od poloviny příštího roku. V polovině listopadu ho projedná Legislativní rada vlády, na začátku roku by měl jít do Sněmovny. Dostálová ve sněmovně vnímá politickou vůli zákon přijmout. Důležité podle ní je, aby byl zákon vyvážený jak pro větší, tak menší firmy a jednotlivce.

Zákon by měl změnit dosavadní volnou živnost na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.



„Ještě jsme řešili jednu evropskou směrnici, ale už je to v pořádku a 15. listopadu zákon projedná Legislativní rada vlády. Od ledna by mělo začít projednávání ve Sněmovně. Budeme se snažit, aby zákon platil co nejdříve. Protože prostředí už si to intenzivně vyžaduje několik let. Pokud všechno dobře půjde, budu chtít, aby to bylo s účinností od 1. července,“ uvedla Dostálová. Pokud by se při projednávání vyskytly nějaké komplikace, za nejzazší přijatelný termín považuje začátek roku 2020.

Některé realitní kanceláře v poslední době uváděly, že ke schválení zákona nebude ve sněmovně dostatečná politická vůle, protože spousta politiků si podle nich obchodem s nemovitostmi přivydělává a obecně není to téma důležité pro voličskou základnu. To Dostálová odmítá. „V našem poslaneckém klubu jsme jasně deklarovali, že situaci chceme vyřešit, protože černá ruka trhu si tady nepomohla. Takže u nás žádné problémy nečekám. Jednotlivé poslanecké kluby jsem sice neobcházela, ale pokud by byl zájem, můžu tam chodit a vysvětlovat. Ale nic takového jsem nezaznamenala. Spíš mám pocit, že se všichni ptají, kdy už to bude,“ doplnila ministryně.

Návrh zákona připravila už minulá vláda, zastavil se však na Legislativní radě vlády. Ta požadovala, aby tam bylo explicitně vyjmenováno, co může a nemůže realitní makléř dělat. Například že nemůže poskytovat finanční služby nebo právní servis. „To jsme upravili. Jinak s tím žádné velké problémy nebyly. Ale na druhou stranu, rada má nové složení. Jsou tam noví právníci, nové pohledy. Člověk nikdy neví. Ale jsme připraveni na všechno,“ uvedla dále Dostálová.

Dostálová odmítá výhrady samotných realitek

Některé realitní kanceláře nedávno serveru Lidovky.cz prozradily, že nejsou s nynějším návrhem zákona spokojené. Vadilo jim mapříklad chybějící plátcovství DPH nebo seznam makléřů na stránkách MMR, který ministerstvo původně slibovalo. „Tyhle připomínky musím důrazně odmítnout. Protože komunikujeme jak s Asociací realitních kanceláří, tak s Realitní komorou. A ani jedna nemá výhrady. Plátcovství DPH řeší zákon o DPH. Povinný seznam makléřů povedou živnostenské úřady. Ale MMR povede veřejný seznam jako bonus pro klienty. Aby si u konkrétního makléře, kterého chtějí oslovit, zjistili, jestli má oprávnění nebo je pojištěn na odpovědnost za škodu,“ podotkla Dostálová.

Zároveň odmítá požadavek, aby všichni makléři byli povinně členy Realitní komory. „Tady by si mohli oprávněně stěžovat ti menší. Oni nechtějí žádný diktát velkých hráčů, protože by to znamenalo jejich konec. A my musíme ten trh vyvažovat. Povinné členství v realitní komoře není v sousedních zemích ani nikde jinde,“ dodala ministryně.

Návrh zákona například počítá s povinností realitního zprostředkovatele uvádět v inzerci, ale i ve smlouvě o realitním zprostředkování všechny informace srozumitelně a způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika k absolutní špičce v Evropě. Na jednoho makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální odhady počítají dokonce až s 25 000 realitních zprostředkovatelů. V sousedním Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.