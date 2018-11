Reklamní explozi e-shopu About You zastínily potíže. Klienti píší inspekci

PRAHA Na začátku stála velkolepá marketingová kampaň, která zahltila sociální sítě i billboardy v ulicích. Vstup nového online obchodu s módou About You na český trh ale od začátku provází řada problémů. Společnost má potíže s doručováním již zaplaceného zboží, podle stížností lidí někdy také posílá produkty v neoriginálním balení a nezvládá včas řešit žádosti o vrácení peněz.

Známé tváře - od modelek, přes takzvané influencery až po řadu umělců – zaplnily před několika týdny prostor v jednom z pater obchodnímu domu Kotva na pražském Náměstí republiky. Velkolepý večírek moderovaný Leošem Marešem se konal u příležitosti uvedení nového e-shopu s módou na tuzemský trh.

Do Česka doputoval z Hamburku, kde byl založen v roce 2013. Ve světě jde o renomovaný obchod, jemuž svou tvář propůjčila i světová herecká hvězda Adrien Brody.

Spíše než o komorní oslavu pro pozvané šlo o masivní marketingovou kampaň, která v ten večer a během dalších několika dní doslova zasypala český internet. A to nejen ve formě klasické reklamy, která by využila tradičních postupů jako například sdílení slevových kódů, fotografií či reklamních spotů.

Větší dosah

Marketingoví tvůrci sázeli na agresivní styl – zaplatili „celebritám“ za jejich příspěvky vytvořené podle jednotné šablony a za jejich dosah na sociálních sítích. Na akci se sešlo na dvě stovky osob s reklamním potenciálem. Pokud se na jednom příspěvku objevila známá youtuberka vedle módní ikony, úspěch byl zaručen - „propojení“ jejich účtů totiž zvyšovalo dosah reklamy s heslem „About You“, což v češtině znamená „O tobě“, případně „O vás“.

Ostatně jakési motto e-shopu zní: „ ABOUT YOU vyjadřuje, o co nám jde: O vás. V centru pozornosti jste vy“. Některé zákazníky nový e-shop nalákal, část z nich ale nemá dobré zkušenosti. Česká obchodní inspekce o problémech již ví.

„Evidujeme již sedm podání na e-shop About You, která se však týkají nedodání zaplaceného zboží. Samozřejmě, pokud spotřebitel za zboží zaplatí a zboží neobdrží, je povinností prodejce vrátit mu zpět celou částku, to však nemá pravomoc řešit v rámci dozoru Česká obchodní inspekce,“ řekl serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí Jiří Fröhlich.

ČOI: Nelze zasáhnout

Spotřebitel by se musel domáhat nároku na vrácení celé částky například soudní cestou. „Česká obchodní inspekce nemůže v rámci kontrolní činnosti zasahovat do konkrétních uzavřených obchodních vztahů a z nich plynoucích závazků,“ doplnil mluvčí za inspekci.



Společnost se k potížím ovšem nevyjadřuje. České zastoupení firmy s původem v Německu nekomunikuje. Redakci odkázali zaměstnanci firmy na centrálu v sousední zemi. Do uzávěrky tohoto textu na sérii dotazů zaslaných v úterý ráno ovšem nikdo nereagoval.



Společnost se na množící se stížnosti snaží obratem reagovat alespoň na facebookové stránce. Nejčastěji vyjadřuje lítost, že zákazníkům způsobila komplikace, a vyzývá je k doplnění informací o zboží. V komunikace chce pokračovat především v soukromých zprávách. Společnost ovšem často přiznává, že jsou zaměstnanci zahlceni požadavky, a proto dochází k prodlení.



Server Lidovky.cz nashromáždil desítky příběhů. Například klientka Lenka si hned den po spuštění e-shopu díky slevovému kódu, který nalezla na oblíbených profilech na Instagramu, objednala dvě halenky. Zaplatila za ně bezmála šest set korun. Když se rozhodla zboží vrátit, protože neodpovídalo jejím představám, společnost na její vzkazy o tom, jakým způsobem chce peníze vrátit zpět, opakovaně nereagovala. Klientka následně posílala údaje o jejím bankovním účtu podle rad, které si přečetla na internetu.

Společnost jí k tomu sama nevyzvala, v mailu bylo jen napsáno, že jí vrátí peníze způsobem, který si vybrala při placení. Lenka ovšem platila zboží takzvaně „na dobírku“, tedy při převzetí od doručovatele.

Když se obrátila na zákaznickou linku, žena na druhém konci se jí v telefonickém rozhovoru otráveně bez delšího uvedení zeptala: „Máte problém s tím, že vám nebylo doručeno zboží? Nebo chcete vrátit peníze?“

Její hlas jako by naznačoval, že zákaznická linka bývá nejčastějším „hromosvodem“ nespokojených zákazníků, kterých - soudě dle internetových recenzí obchodu - přibývá.

Do 14 dnů vráceno

Lenka měla štěstí, že se na linku About You dovolala. Ne všichni byli, jak píší v komentářích na sociálních sítích, napoprvé úspěšní. Společnost peníze zákaznici údajně vrátí, podle posledního potvrzení jí finanční obnos přijde na účet do 14 pracovních dnů.

Také zákazník Karel měl s firmou problém. Objednal si dvoje značkové boty k obleku. Zboží mu přišlo během několika dnů. Ovšem v neoriginálním balení, které připomínalo spíše krabici od dortu než původní krabici s logem zavedené značky. Obuv navíc jevila známky poškození.