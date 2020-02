Reorganizace firmy je vyloučena. Česká pobočka CK Thomas Cook míří do konkurzu

PRAHA Česká pobočka zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook na sebe ve středu podala insolvenční návrh. Své předlužení navrhuje Městskému soudu v Praze vyřešit vyhlášením konkurzu, uvedl ve čtvrtek web E15.cz. Firmě se nepodařilo najít žádného strategického partnera a reorganizace je podle ní vyloučena, mimo jiné kvůli poškozené pověsti.

Britská společnost Thomas Cook, která patřila k největším cestovním kancelářím na světě, zkrachovala loni v září. V Česku působila její pobočka, jejíž podstatnou částí byla cestovní kancelář Neckermann.



Česká pobočka CK Thomas Cook fakticky ukončila činnost koncem loňského roku. Ještě počátkem letošního roku přitom byla výše jejího majetku vyšší než dluhy. Část peněz ale zůstala zablokovaná na účtu německé mateřské společnosti a závazky nespláceli ani dlužníci.

„Došli jsme do fáze, kdy víme, že všechny dluhy nezvládneme splatit. Doposud jsme doufali v to, že ukončíme svou činnost formou obyčejné likvidace, ale to už nyní není možné,“ řekl serveru E15.cz jednatel českého zastoupení Thomas Cook a někdejší cestovní kanceláře Neckermann Udo Wichert. Většina dluhů firmy jde podle něj na vrub odstupného pro bývalé zaměstnance.

V půlce února měla firma na účtech zhruba tři miliony korun. Dluhů více než měsíc po splatnosti ale bylo za téměř čtyři miliony.

Možnost řešit úpadek reorganizací podle firmy nepřichází v úvahu, protože její provoz byl ve značné míře závislý na službách dalších firem ze skupiny Thomas Cook. Značky Thomas Cook a Neckermann navíc podle insolvenčního návrhu neumožňují kvůli silnému mediálnímu pokrytí krachu mateřské firmy navázat nové obchodní vazby a nahradit tak ty koncernové.

„Zahraniční obchodní partneři (zejména hotely v cílových destinacích) totiž častokrát nerozlišují mezi jednotlivými společnostmi v koncernu, a dokonce odmítali plnit smluvní závazky z důvodu platební neschopnosti jiných koncernových společností, natož aby sjednávali nové obchodní vazby,“ uvádí firma v návrhu pro soud.

Tuzemská pobočka firmy Thomas Cook zahrnovala dvě základní divize. Vedle cestovní kanceláře Neckermann to byla ještě firma Global Travel Lufthansa City Center. Společnost zde v roce 2018 zaměstnávala 95 lidí.