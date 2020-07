Skákání přes gumu se na videu stalo hitem, proto začali vyrábět retrohry. Rodinné firmě pomohla i karanténa

Alice Kavková společně s manželem a dvěma dětmi vzkřísila zapomenuté hry, které se vytratily s příchodem mobilů, počítačů a tabletů. Všechno to začalo jedním videem, ve kterém Kavková skákala s dětmi přes gumu. Ukázalo se, že i dnešní děti se dokáží bavit podobně jako jejich rodiče a prarodiče. Firma navíc během nouzového stavu zaznamenala skokový nárůst objednávek.

„Video jsem pověsila na Facebook, kde mělo dva a půl milionu zhlédnutí. Dívali se na něj lidé z celého světa. Zjistila jsem, že skákání přes gumu zajímá velké množství lidí a na základě toho mě napadlo, že vyrobím první produkt. Nazvala jsem ho Pruženka. Od té doby, celkem za čtyři roky, se jich prodalo sedm tisíc kusů,“ popisuje podnikatelka začátky firmy. Pruženka je podle ní skákací guma v designové krabičce dodávaná i s návodem.

Kavková našla díru na trhu, protože nikdo před ní návody k retrohrám nevytvářel. Poté, co svůj výrobek uvedla na trh, lidé o něj projevili velký zájem. Díky tomu vznikla rodinná firma s názvem 4Kavky, jejíž roční obrat se pohybuje okolo milionu korun.

Kromě pruženek začali Kavkovi vyrábět i další hry. Inujitku, Kuličník, Cézarky a Žralovce. Celkem se jich prodalo okolo jedenácti tisíc, přičemž nejúspějšnější je právě Pruženka. Návody k nim nebylo snadné vytvořit, protože na internetu se o nich nedalo nic najít. Alice je musela sbírat v terénu. Ptala se různých lidí, které potkala v hospodách či parcích. Hledala pamětníky, kteří na postupy venkovních her ještě nezapomněli.

Na základě toho si Kavková začala říkat herní archeoložka. Retrohry totiž téměř doslova vyhrabala ze zapomenutých končin, vytahovala je ze vzpomínek, oprášila je a dala jim nový kabát v podobě inovativního designu. Postavila na nich svůj byznys.

„Na začátku šlo podnikání hladce, zhruba po půl roce nás ale začali lidé kopírovat a my jsme se dostali do dluhů. Český trh byl najednou zaplevelený čínskými napodobeninami. V takové situaci můžete začít konkurovat nižší cenou, což jsme nechtěli, proto jsme vymýšleli neustále nové projekty. Podařilo se nám předčit konkurenci tím, že jsme dali osmdesát retroher do jedné sady, která je momentálně vyprodaná. Lidé nám ji trhají z rukou,“ tvrdí Kavková.

Své hry neustále inovuje. Komponenty si objednává od českých výrobců a pak je rodina kompletuje. Svoji práci bere zároveň i jako misi. Vymýšlí způsoby, jak hraní her předávat široké veřejnosti, aby členové rodin spolu trávili více času Fanoušci oceňují i to, že výrobky jsou ryze české. „Lidé nás už mají v povědomí, takže si nyní můžeme dovolit vyrábět nákladnější věci. Velkou sadu her prodáváme téměř za 1700 korun. Když uděláme sto kusů, za několik dní se vyprodají,“ říká podnikatelka.

Přestože má rodinná firma úspěch, její produkty nelze najít v žádném obchodě. Prodávají je pouze na svém e-shopu. Nedají se pořídit ani formou osobního odběru či dobírky, musejí se zaplatit hned při objednávce. V tomto směru si nekompromisně razili svoji cestu, i když si uvědomují, že kvůli tomu přicházejí o některé zákazníky. Během nouzového stavu se jim však zvedly tržby o sto procent, nejvíce her prodali během května.

Loni navíc Alice Kavková rodinné podnikání rozvinula tím, že napsala dětskou knihu Retrohraní. Vydal ji Albatros a stal se z ní bestseller. Jde o moderní encyklopedii her, která obsahuje přes 200 her. Obsahuje i rozhovory s psycholožkou a logopedkou o tom, jaký mají hry význam pro vývoj dítěte.

„Na Facebooku mi lidé píšou většinou pozitivní komentáře. Za knihu mi děkují. Líbí se i dětem. Knížky od nás nakupují tábory i školy. Psaní knih nás s manželem (Martin Kavka je autorem Hacknuté čestiny) hrozně chytlo. Natočili jsme i pořad Retrohrátky, který se aktuálně vysílá na Streamu. Chystáme školení o knižním marketingu a autorské gramotnosti. Obě naše knihy se staly bestsellery, takže věříme, že máme světu, co předat,“ dodala Kavková.