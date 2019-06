Rowan Legal poradí státu s ČEZ. Ministerstvo řeší rizika dostavby jádra v Dukovanech

PRAHA Advokátní kancelář Rowan Legal bude Česku radit při přípravě smlouvy s polostátním gigantem ČEZ. Stát chce domluvit podmínky, za kterých podpoří dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Najatí právníci mají hlavně čelit tlaku firmy ČEZ, která chce prosadit co největší státní záruky.

Pro LN uzavření výběru potvrdil bez dalších podrobností vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.



Chystaná smlouva státu a ČEZ vzbuzuje na trhu mnoho otázek. Obě strany do jednání vstupují se vzájemně odporujícími si očekáváními. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce, aby ČEZ pokud možno nové reaktory postavil na své riziko a bez státních garancí. ČEZ logicky preferuje převedení rizik z prodražení či vývoje trhu na stát.

Tvorba smlouvy je prvním krokem k tomu, aby vůbec mohl být vypsán tendr na případného dodavatele stavby. Stát chce s ČEZ jednoznačně určit pravidla. Rowan Legal má za úkol zajistit, aby smlouva neobsahovala pro stát žádné nástrahy a počítala se všemi možnostmi vývoje.



Milionová zakázka

Rámcová smlouva má být hotova ještě během léta. Finální dohoda, která odstartuje přípravu na samotný tendr na dostavbu Dukovan se očekává do konce roku. Kdo elektrárnu postaví, ale nebude jasné dříve než za pět let.



Pro Rowan jde o lukrativní zakázku, ve které se budou točit miliony korun. Konkrétní dohoda zatím není v registru smluv a ministerstvo průmyslu na otázky neodpovědělo. „Jako advokátní kancelář jsme vázáni mlčenlivostí,“ reagoval partner Rowan Legal Josef Donát a odkazuje na ministerstvo.

Nový reaktor v Dukovanech může vyjít podle nejoptimističtějšího scénáře na 120 miliard korun, realistické odhady se ale – s odkazem na obdobné projekty na Slovensku či v Maďarsku – pohybují kolem 200 miliard korun.

Takto velký projekt, navíc s rizikem prodražení a nejasného budoucího výnosu, se nelíbí minoritních akcionářům ČEZ (většinu drží přes ministerstvo financí stát). Obávají se, že dostavba je hra vabank. Není jisté, kolik to nakonec bude stát ani jaká situace bude na trhu s energiemi v dalších desítkách let.

Právě proto šéf ČEZ Daniel Beneš loni navrhoval rozdělení firmy – jadernou elektrárnu by budovala část plně vlastněná státem, které by připadly jaderné elektrárnu Temelín i Dukovany, drobným akcionářům by zůstal zbytek firmy. Tento plán ale valnou hromadou neprošel. Premiér Andrej Babiš (ANO) preferuje, aby nové reaktory postavila stoprocentní dcera společnosti ČEZ.

Rizikem je i nejasná budoucnost jaderné energetiky. Evropský parlament ji v květnu zařadil mezi špinavé – tedy nepodporované zdroje. I když jde zatím jen o návrh, znamená, že budoucí stavba elektrárny může narážet s případnou státní podporou. Varováním je i sousední Německo, které se rozhodlo s jadernou energetikou skoncovat.