Rusko a Bělorusko vyčistí ropovod Družba, Polsko by mohlo mít znovu ropu v první polovině června

Moskva/Varšava Ruský provozovatel ropovodů Transněfť se dohodl s Běloruskem na technickém plánu odstranění kontaminované ropy z ropovodu Družba na běloruském území. Pokud bude plán úspěšný, mohlo by Polsko dostat první dodávky čisté ropy 9. až 10. června. Uvedl to ve čtvrtek viceprezident Transněfti Sergej Andronov. Podle zdrojů se z ropovodu Družba podařilo celkem dostat již více než třetinu znečištěné ropy.

Agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje uvedla, že Rusku se podařilo z ropovodu Družba dostat dva miliony tun kontaminované ropy. V ropovodu tak stále zůstává kolem tří milionu tun. Rusko k tomu využilo železnici, skladovací nádrže a lodě.



Dodávky ruské ropy ropovodem Družba byly zastavené koncem minulého měsíce, protože se zjistilo, že ropa obsahuje nadlimitní množství organického chloridu, který se využívá při těžbě ropy, před vstupem do ropovodu však musí být z ropy odstraněn, protože může poškodit zařízení rafinerií. Běloruský provozovatel ropovodu uvedl, že v systému může být zhruba pět milionů tun kontaminované ropy a plné obnovení provozu ropovodu si vyžádá až šest měsíců.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

Podle obchodníků a zdrojů z odvětví nejvíce kontaminované ropy v systému, tedy zhruba dva miliony tun, zůstává v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. V Polsku a Německu je v ropovodu další zhruba jeden milion tun. Vyčištění ropovodu v Rusku a Bělorusku je nejdůležitější pro plné obnovení jeho provozu.

Rusko situaci řeší

Rusko se pokouší vyřešit situaci mnoha způsoby. Od května posílá část znečištěné ropy po železnici do Novorosijska, přístavu u Černého moře, kam se znečištěná ropa nedostala. Zde je tato ropa smíchaná s čistou ropou a vyváží se. V květnu by touto cestou mělo být odesláno celkem 100 000 tun kontaminované ropy a stejný objem také v červnu.



Železnice je důležitá pro vyčištění ropovodu na ruské straně, uvádějí zdroje, protože tak může být tato ropa rozdělena na menší objemy, které bude snazší míchat z čistou ropou. V železničních vagonech může být také znečištěná ropa uchovávána. Podle agentury Reuters je ale na jeden milion tun ropy potřeba kolem 16 000 železničních vozů a železniční zdroje upozorňují, že tolik volných vagonů k dispozic není.

Rusko se také dohodlo s Maďarskem na uskladnění 100 000 tun znečištěné ropy. Doposud Maďarsko obdrželo kolem 60 000 tun.

Dalších zhruba 800 000 tun je uloženo na lodích na moři, které odpluly z přístavu Usť-Luga a nemají kupce. Do tohoto přístavu v Baltském moři se od konce dubna do poloviny května dostalo více než 1,5 milionu tun znečištěné ropy. Část byla prodána a někteří kupci hodlají požadovat odškodné. Přístav obnovil dodávky čisté ropy na počátku tohoto měsíce.

Slovenský přepravce ropy Transpetrol ve středu obnovil dodávky ruské ropy ropovodem Družba. Do Česka a Maďarska zatím dodávky obnovené nebyly. Podle předsedy české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra by čistá ropa ropovodem Družba měla do Česka dorazit nejpozději příští týden. Severní větev ropovodu zůstává nadále zavřená.