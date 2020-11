Smutná bilance Boeingu. Kvůli průšvihu s letouny MAX se zařadil na žebříček nejdražších korporátních přešlapů

Přestože se letounům Boeing 737 MAX blýsklo na lepší časy a povolení k návratu do komerčního provozu dostaly už v USA, americkému výrobci bude ještě trvat, než se z ran umocněných koronavirovou krizí vylíže. Kvůli průšvihu s „Maxy“ se totiž zařadil na přední příčky žebříčku nejdražších korporátních přešlapů.

Smartwings získaly zpět zálohu za nedodaný Boeing 737 MAX. Výrobce vrátil 224 milionů korun

Dvacet měsíců na zemi. Právě tak dlouho bezúčelně stojí moderní Boeingy 737 MAX, které ve vzduchu nestrávily o mnoho déle. A ač se ve středu Boeingu dostalo vymodleného verdiktu amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) a problémový stroj se může vrátit do komerčního provozu, ohlédnutí za ztrátami amerického výrobce už tak pozitivní není. Chyba při výrobě ho totiž, kromě 346 lidských životů, vyjde na několik desítek miliard dolarů.

Konkrétně pak Boeing náklady „navíc“ spojené s uzemněním strojů vyčíslil na 20,7 miliard dolarů (zhruba 460 miliard korun). Ohromnou částku tvoří především kompenzace aerolinkám, které nevlastní chybou musely stovky letounů usadit, ale také náklady vynaložené na úpravy softwarových vad. Na 600 milionů dolarů (přes 13 miliard korun) zatím firmu vyšlo také uskladnění a údržba nedodaných letadel, pilotní výcviky a aktualizace softwaru. Odhady analytiků však předpovídají, že částka ještě naroste – a to přinejmenším o další čtyři miliardy dolarů.

Kromě toho Boeingu zůstává povinnost finančních kompenzací pro pozůstalé obětí dvou fatálních nehod v Indonésii a Etiopii. Americký výrobce loni v září uvedl, že pozůstalým vyplatí za každou oběť při těchto nehodách odškodné 144 500 dolarů (tedy 3,3 milionu korun).

Už tak obrovskou ránu pro Boeing navíc umocnila pandemie koronaviru, která zásadně oslabila letecký provoz po celém světě. A jako první se dopravcům nabízel právě uzemněný Boeing 737 MAX, zrušili proto objednávky na více než 800 kusů. O zakázky kvůli pandemii přichází i Airbus, náskok evropské konkurence se však oproti americkému soupeři v posledních měsících prudce zvyšuje.

Ztráta prvenství

Boeing, který byl po řadu let největším výrobcem letadel na světě, kvůli problémům s letadly 737 MAX loni vykázal poprvé od roku 1997 ztrátu, a pozici jedničky tak převzal Airbus. Boeing prodělal 636 milionů dolarů (přes 14 miliard korun), zatímco o rok dříve měl zisk 10,5 miliardy USD (téměř 234 miliardy korun). Letos navíc kvůli koronaviru americký výrobce snížil výrobu a zrušil tisíce pracovních míst.

Poslední půlrok ale s výrobou „Maxů“, ve víře, že tyto efektivní stroje pomohou s obnovou letecké dopravy po skončení pandemie, nelenil. Oproti svému předchůdci, Boeingu 737 Next Generat ion, je MAX úspornější, a to jak díky motorům, tak díky vyššímu využití lehčích kompozitních materiálů či novinkám v konstrukci křídla. Na své zákazníky tak ve Spojených státech čeká uskladněných 450 kusů Boeingu 737 MAX.

„Boeingy 737 MAX spadají mezi nejpoužívanější typ letadel. V období, kdy se, co do efektivity provozu, počítá s každým eurem nebo dolarem, mají velkou šanci, aby se do obnovy letecké dopravy rychle zapojily,“ sdělil serveru Lidovky.cz Petr Kováč, odborník na leteckou dopravu z firmy Ernst & Young Partner Corporate Finance. „Maxy“ by pak mohly nahradit starší stroje, které sníženou poptávku pokrývají nyní.

Pozastavení Boeingů 737 MAX se dotklo i tuzemského dopravce Smartwings, který má ve flotile sedm těchto strojů a dalších 21 měl loni převzít. Místo toho však společnost Smartwings od Boeingu získala zpět část záloh ve výši téměř deset milionů dolarů (asi 224,6 milionu korun) za jeden dosud nedodaný stroj. Vedle toho společnost po výrobci u soudu v Illinois vymáhá miliardovou náhradu škod za odstavení těchto letadel.