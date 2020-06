Soud jmenoval insolvenčního správce firmy Wirecard, společnosti chybí téměř 51 miliard

Frankfurt/Mnichov Mnichovský soud jmenoval insolvenčního správce německé finanční společnosti Wirecard, která se v důsledku účetního skandálu dostala do existenčních potíží. Firma vyhlásila insolvenci minulý týden, krátce poté, co se ukázalo, že jí chybí zhruba 1,9 miliardy eur (přes 50 miliard Kč), které vykazovala ve svém účetnictví.

Soud v pondělí oznámil, že insolvenčním správcem byl jmenován Michael Jaffe. Wirecard se stal první firmou z hlavního německého akciového indexu DAX, která zkrachovala v době, kdy je stále součástí indexu. Burzovní společnost Deutsche Börse v pondělí uvedla, že v reakci na skandál kolem firmy Wirecard přehodnocuje pravidla pro zařazování podniků do indexu.



„Důvěra v kapitálové trhy byla v posledních dnech zjevně poškozena,“ upozornila Deutsche Börse ve svém prohlášení.

Mluvčí německého ministerstva spravedlnosti potvrdil, že vláda v důsledku skandálu kolem Wirecard zruší kontrakt s auditorem DPR. Německý spolkový úřad pro finanční dozor (BaFin) tvrdí, že loni v únoru upozornil DPR na nesrovnalosti v pololetních výkazech Wirecardu z roku 2018. Vyžádal si u DPR audit, jehož provedení se ale protahovalo. Evropská komise (EK) v pátek v neobvyklém kroku pověřila unijního regulátora, aby kvůli skandálu prošetřil, zda BaFin postupoval správně.



Německá opoziční strana Levice (Die Linke) nyní podle agentury DPA mluví o případném ustavení parlamentní vyšetřovací komise s cílem zajistit, aby se podobný skandál neopakoval. Vysoce postavený člen strany Fabio De Masi označil skandál za blamáž pro Německo. „Ve finančním dozoru proto nesmí zůstat kámen na kameni,“ prohlásil.

Společnost Wirecard vznikla v roce 1999 a zaměřuje se na zpracování plateb a finanční služby. V Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb, dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru.

V roce 2018 byla začleněna do hlavního akciového indexu DAX, a to na úkor finančního ústavu Commerzbank. V indexu zůstane minimálně do 3. září, což je nejbližší termín jeho pravidelné úpravy, uvedla DPA. Okamžité vyřazení by podle nynějších pravidel bylo možné jen v případě, že by firma byla zrušena, nebo že by kvůli nedostatečnému majetku nebylo možné zahájit insolvenční řízení.