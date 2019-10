Společnost Liftago bude rozvážet zásilky. Do nového systému zapojí stávající řidiče

Praha Přepravní společnost Liftago spustilo nový logistický systém a bude rozvážet zásilky některých partnerských firem, zároveň do něj zapojí i jejich řidiče. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl šéf Liftaga Ondřej Krátký. Liftago začalo rozvážet zásilky na jaře, kdy se dohodlo s firmou Zásilkovna. Do spolupráce se zapojila například i Alza.

„Budujeme otevřený systém pro sdílení přepravní kapacity, který bude přístupný každé firmě, která chce ve městě udržitelně a odpovědně růst. Stejně tak se do něj budou moci postupně zapojovat nejen přepravci používající auta, ale i kurýři na kole nebo ti, kteří zásilky roznášejí pěšky,“ uvedl Krátký. Upozornil, že nejde o nábor nových řidičů, ale využití těch stávajících.

Liftago bude i kurýrní službou, spolupracuje se Zásilkovnou. Půjde však o ‚prémiovou službu‘ Liftago se dohodlo na přepravě zásilek se společností Alza, se kterou v Praze spustilo pilotní provoz, dále spolupracuje s firmami Shoptet či Sushitime. Firma podle Krátkého rovněž jedná s desítkami dalších možných partnerů. Logistický systém by měl propojit řidiče Liftaga s řidiči dalších firem, kteří nejsou plně vytíženi v průběhu celého dne. Řidiči firem, kteří mají největší nápor například večer či během poledne, by tak měli být více využitelní i v dalších částech dne, kdy budou v rámci systému rozvážet zásilky partnerských firem. „Nový systém přispívá ke zvýšení využitelnosti aut, která už na ulicích jsou, ale zároveň tím vytvářejí řidičům další příležitosti k výdělku,“ dodal Krátký. Liftago není jediným přepravcem, který rozšiřuje své rozvážkové služby v Česku. Například konkurenční Uber v Česku od loňska rozváží i jídlo, podobnou službu letos v Evropě spustil i Bolt, který by brzy měl rozvážet jídlo i v Česku. Liftago je česká aplikace na zavolání taxi, pro kterou jezdí asi 1500 řidičů. Loni společnost zvýšila svůj obrat meziročně o 35 procent na téměř 300 milionů korun. Liftago bylo jako start-up založeno Martinem Hausenblasem, Ondřejem Krátkým a Jurajem Atlasem, loni v říjnu pak do firmy investičně vstoupila společnost Livesport Invest miliardáře Martina Hájka. Společně drží zhruba 90 procent akcií.