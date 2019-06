Tesařova firma otevřela v Turecku továrnu, česká výprava při tom řešila zakletou elektrárnu Adularya

ANKARA (od zvláštního zpravodaje) Mnozí by teď očekávali v centrálním Turecku tropické teploty a vyprahlou zem. Omyl. Teploty o deset stupňů nižší než v Česku a liják doprovázely slavnostní otevření nového závodu české firmy Energo-Pro na turbíny a generátory pro vodní elektrárny v turecké Ankaře. A na pozadí se odehrávala veledůležitá politická jednání, která mají zachránit aspoň něco z miliard, která zahučela v elektrárně Adularya.

Kdyby všechno šlo, jak si přáli Češi, byl by na turecké výpravě i premiér Andrej Babiš (ANO), aby osobně řešil kritickou situaci kolem nedokončené Adularye. Česká exportní banka (ČEB) na ni Turkům půjčila 11,7 miliardy a peníze se nedaří získat zpět, přičemž elektrárnu budovala ostravská společnost Vítkovice Power Engineering Jana Světlíka. Babišovu návštěva u prezidenta Recepa Erdogana však Turci odložili.



Uskutečnit se podle nových zjištění má na podzim. V Ankaře to uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, který se účastnil slavnostního ceremoniálu českého investora. „Turecko je jedna ze zemí, kde Česko nejvíce investuje. Jsem rád, že tento projekt je příspěvkem i k tomu, že do Turecka na státní návštěvu na podzim přijede český premiér,“ uvedl Tlapa na akci, které se účastnili i vysoce postavení představitelé tureckých úřadů. Dodal, že přesný termín se teprve hledá.

Čtvrteční otevření strojírenského podniku firmy Litostroj Turkey, který spadá do skupiny Energo-Pro českého miliardáře Jaromíra Tesaře, v Ankaře tak posloužilo mimo jiné jako diplomatické předpolí chystané Babišovy návštěvy. Příležitosti setkat se s tureckými politiky využili náměstek Tlapa i šéf státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka.

Jejich jednání se dvěma tureckými náměstky ministra energetiky se nečekaně protáhlo zhruba na hodinu, což česká strana vnímá jako úspěch či důkaz toho, že Turci projevují určitou ochotu o zpackaném projektu a zakutálených českých miliardách jednat. Dosavadní řešení sporů kolem elektrárny Adularya trpělo zejména žalostný nedostatek politického vyjednávání. Přesné výstupy čtvrteční schůzky nechtěl Tlapa ani Procházka komentovat.

Na půlku července je vyhlášené druhé kolo dražby, kdy se Turci pokusí nehotové dílo prodat; napoprvé se to nepovedlo. Pokud to klapne, mohli by Češi dostat zpět asi třetinu toho, co půjčili. Tři zdroje LN blízké vedení ministerstev financí a zahraničí uvedly, že jedním z důvodů, proč se nepodařilo dostat premiéra do Turecka za Erdoganem před druhým kolem dražby, jsou některé výroky českého parlamentu a prezidenta Miloše Zemana.

Čeští legislativci nedávno označili masakr Arménů v Osmanské říší za genocidu a hlava státu zase uvedla, že Turecko je faktickým spojencem teroristického uskupení Islámský stát. „Nemám k tomu informace, tudíž by nebylo správné posuzovat, zda slova vašeho prezidenta měla na situaci vliv či nikoliv,“ uvedl včera stručně tamní náměstek ministra pro energetiku a vodu Abdullah Tancan.

Česko usiluje o to, aby získalo alespoň část z bezmála dvanáctimiliardové sumy, které na výstavbu elektrárny Adularya poskytlo prostřednictvím exportní banky tureckému holdingu Naksan. Ten se dostal do problémů po vojenském puči proti Erdoganově garnituře v roce 2016.Přislíbil však, že z budoucích jednání s českými úřady nehodlá utéct. „Jakožto ministerstvo nejsme přímým účastníkem daného sporu. Panu Tlapovi jsem potvrdil, že se kvůli řešení projektu elektrárny Adularya setkáme – buď před červencovým vyhlášením aukce, nebo po jejím skončení. Pokud bude dražba neúspěšná, budeme dále jednat,“ dodal Tancan.

Režim puč ustál a podnikatelské skupiny, které byly na straně pučistů, zkonfiskoval. Bohužel pro český stát mezi znárodněnými figuroval i holding Naksan. Nehotovou elektrárnu teď spravuje turecký fond TMSF a prozatím neúspěšně se ji snaží zpeněžit ve zmíněné dražbě. „Elektrárna je téměř dokončená. Chybí málo, abychom ji mohli prodat. Přání všech zúčastněných je, aby se to povedlo. Uděláme vše proto, abychom elektrárnu uvedli do provozu,“ ujistil včera turecký náměstek.