Třetina zemědělských dotací poputuje do ekologického zemdělství, shodli se europoslanci

Brusel Po několikadenním hlasování o stovkách pozměňovacích návrhů v pátek Evropský parlament schválil svůj postoj k novým pravidlům rozdělování zemědělských dotací v Evropské unii. Poslanci mimo jiné chtějí, aby třetina z přímých dotací šla na podporu ekologického hospodaření.

Shodli se také na zastropování dotací pro velké podniky, ačkoli by mělo být při splnění určitých podmínek pro státy dobrovolné.

Kompromis schválený největšími parlamentními skupinami kritizovaly ekologické organizace jako málo ambiciózní. EP nyní začne o svém návrhu vyjednávat s členskými státy, jejichž představy se v mnohém liší.

Dotace pod hlavičkou Společné zemědělské politiky (SZP) tvoří tradičně téměř třetinu celého unijního rozpočtu. Ačkoli v rámci příštích sedmi let jejich podíl na celkovém balíku proti současnému období klesne, stále půjde asi o 350 miliard eur (9,5 bilionu Kč). Evropská komise se reformou SZP snaží nasměrovat unii k ekologičtějšímu hospodaření a zároveň podpořit malé farmáře, pro něž by mohla klimaticky šetrná opatření znamenat existenční zátěž.

Zatímco ministři zemědělství členských států se po dlouhém vyjednávání v noci na středu shodli na tom, že na ekologické projekty by měla jít pětina přímých dotací, europoslanci dnes podpořili jejich třicetiprocentní podíl. Z fondů rozvoje venkova, které jsou druhým pilířem SZP, by mělo být podle poslanců na trvale udržitelné projekty vyhrazeno 35 procent peněz.

Rozdílné pohledy mají země a parlament i na zastropování dotací, o němž se vede velká debata i v Česku. Ministři se shodli na tom, aby bylo pro státy dobrovolné, podle europoslanců by mělo být povinně nastaveno na částku 100 000 eur (2,7 milionu korun). Pokud by však stát vyhradil více než 12 procent z celkového balíku svých přímých dotací na podporu malých a středních zemědělských podniků, byl by pro něj zmíněný strop pouze dobrovolný.