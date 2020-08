Trn vytržený z paty hotelům. Prázdné pokoje by mohli místo turistů zaplnit vysokoškoláci

PRAHA Řada hotelů se stále potýká s nedostatkem turistů a jejich pokoje zejí prázdnotou. Některá ubytovací zařízení se proto rozhodla na podzim přivítat vysokoškolské studenty a částečně tak vyřešit nastalou krizi v turistickém ruchu.

„O dlouhodobé pronájmy je z našeho pohledu velký zájem, v tuto chvíli máme z 350 pokojů obsazených asi 40. Proto jsme se rozhodli v tom pokračovat a nabízíme pokoje studentům vysokých škol,“ řekl serveru Lidovky.cz Jakub Knejp z pražského hotelu Duo na Střížkově.



Hotel inzeruje dvoulůžkový pokoj o velikosti asi 20 metrů čtverečních za 9900 korun měsíčně, včetně všech poplatků i úklidu. Knejp předpokládá, že si cenu rozdělí dva studenti. Hotel už zaznamenal odezvu ze strany rodičů studentů. Údajně je však vedení v kontaktu i s některými pražskými vysokými školami.

Dlouhodobý pronájem nabízel během léta také pražský Czech Inn Hotels. „Na podzim by ubytování pro studenty mohlo být jednou z možností. Snažíme se ale nyní vypočítat náklady a zda by se nám to vyplatilo,“ řekl serveru Lidovky.cz obchodní ředitel Vladimír Halgaš.

Soukromí, ale bez kuchyně

O spolupráci s univerzitou uvažuje i vedoucí obchodního oddělení brněnského hotelu Cosmopolitan Maura Manzini. „My jsme se spojili na konci karantény s Masarykovou univerzitou, ale zatím nemáme zpětnou vazbu. Uvidíme na konci turistické sezony, jak se nám bude dařit a jaká bude obsazenost. Rádi však pronajmeme pokoje studentům,“ popsala.

Studenty by mohlo zaujmout především vlastní sociální zařízení na pokoji, úklid a služby recepce. Na druhou stranu však není součástí vybavení kuchyně, jen rychlovarná konvice a minibar. Kdežto na klasické vysokoškolské koleji mají většinou k dispozici sdílený kuchyňský kout v rámci jednoho patra. Naopak koupelna bývá často společná minimálně pro dva pokoje. Tomu odpovídá i cena: sdílený dvoulůžkový pokoj na koleji v Praze pořídíte od asi 2300 do 6300 korun za měsíc, v Brně se platí kolem 4000. Čekací listiny jsou ovšem poměrně dlouhé a nedostane se na každého.

„Před začátkem semestru se opravdu někdy stává, že je v případě kolejí vyšší poptávka než nabídka. Velká část studentů ovšem potom zvolí ubytování v soukromí, takže se to vyrovná. Ubytování v hotelu by tak mohlo konkurovat spíše privátnímu bydlení,“ řekla serveru Lidovky.cz Tereza Fojtková, mluvčí Masarykovy univerzity v Brně. Zároveň ovšem dodala, že univerzita zatím o ničem konkrétním s brněnskými hotely nejedná.

Trend ze zahraničí

„Je to trend, který známe ze zahraničí, kde vedení hotelů řeší krize takovým způsobem. S největší pravděpodobností to může hotelům vytrhnout trn z paty, pokud očekávají, že se sezona nezlepší a budou celou další sezonu bez klientů. Bude to určitě jistá alternativa studentského ubytování,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR.

Rozhodně však podle Papeže nepůjde o luxusní hotelová zařízení, která mají drahé vybavení a vysoké náklady na údržbu. Naopak to může být řešení zejména pro hotely, jež mají vysokou kapacitu pokojů. To platí například u zmíněného hotelu Duo, který jich má za běžných okolností k dispozici až 650 (nyní je část hotelu v rekonstrukci).

Trend studentského pronájmu hotelových pokojů k nám přitom skutečně přichází ze zahraničí. Jde zejména o hotely ve Spojených státech. Podle serveru CNBC se totiž někteří rodiče amerických studentů domnívají, že tak částečně zabrání dalšímu šíření koronaviru a hlavně ochrání před nákazou své potomky. Hotely totiž podle nich poskytují nejen větší soukromí, ale jsou i čistější než koleje.