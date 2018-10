Tržby obchodů porostou rychle i v dalších měsících, zpomalení přijde až v příštím roce

PRAHA Tržby obchodů porostou podle ekonomů meziročním tempem kolem pěti procent i v dalších měsících. Zpomalení přijde až v příštím roce. Lidé již začínají spořit na horší časy, proto i růst maloobchodních tržeb začne pomalu klesat.

Podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera je otázkou, do jaké míry jsou či nejsou hodnoty maloobchodu ovlivněny rozdílným rozložením dovolených v zahraničí ve srovnání s předchozím rokem. „Mírně nižší dynamiku tak není nutné přeceňovat. Stejně tak prodeje motorových vozidel po červencovém dvouciferném růstu meziročně poklesly o 1,3 procenta. Trh obecně předpokládal vyšší růst,“ uvedl Seidler.



Aktuální ekonomická prosperita odrážející se v rekordně nízké nezaměstnanosti a nejrychleji rostoucích reálných mzdách za posledních patnáct let motivuje české domácnosti utrácet, a to často za zbytné zboží a služby. „Dobré počasí mohlo být zároveň jedním ze stimulů prodejů výrobků pro rekreaci a sport. Tento vývoj letos vydrží, očekáváme stejnou dynamiku reálných tržeb jako v roce minulém (4,5 procent) a zpomalení by mělo přijít až v roce 2019,“ uvedl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Také analytici Raiffeisenbank očekávají, že v následujících měsících bude solidní růst celkových maloobchodních tržeb pokračovat. „Nízká nezaměstnanost a rekordní růst mezd a platů by měly pokračovat i v příštím roce a i proto neutichne ani chuť spotřebitelů utrácet. Pro celý tento rok očekáváme, že celkové tržby obchodníků bez aut vzrostou v průměru o 5,6 procenta a v roce následujícím jen mírně zpomalí,“ uvedl analytik František Táborský.

Na druhé straně ale domácnosti začínají být trochu opatrnější ve výdajích. „Míra úspor se totiž odrazila ode dna. To přičítáme tomu, že ekonomové shodně očekávají zpomalování hospodářství a ve veřejném prostoru je to slyšet. Lidé tak začínají spořit na horší časy. Proto i růst maloobchodních tržeb zpomaluje,“ dodal Viktor Zeisel z Komerční banky.

Maloobchodní tržby bez prodejů aut v srpnu mírně zpomalily růst na 4,2 procenta z červencových 5,6 procenta. Po očištění o kalendářní vlivy se tržby rovněž zvýšily o 4,2 procenta. Nejrychleji opět rostly internetové obchody a zásilkové služby. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).