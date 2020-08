Tvůrcům úspěšné české hry Kingdom Come: Deliverance klesly tržby. Jde prý jen o cyklus hry

Praha Vývojářská společnost Warhorse Studios, která se proslavila zejména vytvořením hry Kingdom Come:Deliverance, byla za 15 měsíců končících letošním březnem v 210milionovém zisku. V předloňském roce měla zisk zhruba 522 milionů korun, uvádí to výroční zpráva firmy umístěná ve Sbírce listin. Tržby z prodeje výrobků a služeb činily 462,5 milionu Kč, proti více než miliardě v roce 2018. Podle ředitele společnosti Martina Frývaldského odpovídají hospodářské výsledky standardnímu cyklu vývoje a prodeje hry.

„Vývoj hry typu Kingdom Come: Deliverance trvá několik let, zatímco zájem o hru kulminuje v několika málo týdnech a měsících po jejím vydání. Přesto, se Kingdom Come: Deliverance v roce 2019 dařilo nadmíru dobře, díku čemuž jsme mohli nedávno oznámit více než tři miliony prodaných kusů. Ačkoliv pro rok 2020 nechystáme žádné novinky, tak z důvodu úbytku příležitostí trávit čas jinými typy zábavy, vidíme pokračující zájem o Kingdom Come, což je velmi potěšující,“ sdělil Frývaldský. Firma měla za poslední období v průměru 28 zaměstnanců, předloni jich bylo 18.

Pražskou společnost loni koupila firma Koch Media patřící švédské vydavatelské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl dříve finančník a podnikatel Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Daniel Vávra a Martin Klíma. Firmy detaily transakce nezveřejnily, podle serveru iHNED.cz měla tehdy Koch Media za studio zaplatit 42,8 milionu eur, tedy asi 1,1 miliardy korun.

Hra Kingdom Come: Deliverance byla 13. února 2018 vydána pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Týden od vydání se prodalo zhruba milion kusů. Celkové náklady na vývoj hry se podle tvůrců pohybovaly v řádu stovek milionů korun, což z titulu dělá jednu z nejdražších českých her. Zhruba 1,1 milionu liber (asi 31,5 milionu korun) tvůrci získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingu. Část peněz poskytl Bakala.

Obrat českých počítačových herních společností dosáhl loni 4,5 miliardy korun, vzrostl tak meziročně o pětinu. Letos vzroste na pět miliard korun, uvádí studie o stavu herního průmyslu, kterou zveřejnila Asociace českých herních vývojářů. Letošní údaje byly sbírány od února do dubna, můžou být nakonec ještě větší, protože prodeji počítačových her se podle předsedy asociace Pavla Baráka díky koronavirové epidemii dařilo. V ČR je 110 firem, které vyvíjejí hry, výroba podle asociace násobně převyšuje obrat české filmové a televizní produkce.