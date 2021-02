V Karlíně vyroste zdánlivě obyčejný bytový dům. Projekt má netradičního investora

V Křižíkově ulici v Praze vyplní proluku developerský projekt Dva domy. Na ploše 10 tisíc metrů čtverečních nabídne rezidenční a obchodní prostory. Zahrne 112 bytů, víc než polovina z nich již má majitele. Ti se budou moci nastěhovat v létě příštího roku. Obdobných projektů je možné v Praze nalézt více. Výjimečný je však tím, že jde o společnou investici developerské firmy Karlín Group a Biskupství královéhradeckého. Do developerských projektů ovšem investují i další diecéze.

Projekt Dva Domy v Karlíně, který nabídne byty s atriovou zahradou pro rezidenty a obchodní prostory, vyjde na 530 milionů korun. „Pro Biskupství královéhradecké je takovýto projekt první, jiné obdobné prozatím nerealizovalo,“ říká Jakub Sršeň, mluvčí biskupství, jež se na projektu podílí společně s firmou Karlín Group. Z toho, že v době pandemie investuje biskupství do developmentu, obavy nemá.

„Pokud se obecně v investicích jedná o byty a bydlení, a navíc je investice realizována ve vhodné lokalitě, neměla by mít pandemie významný vliv na úspěšnost projektu,“ říká Sršeň s tím, že Dva domy jsou vhodným doplněním ostatních investic biskupství.

Miliardové odškodnění

Církvím je od roku 2013 vyplácena náhrada za zabraný majetek, který jim nebyl vrácen. Během 30 let mají získat zhruba 59 miliard korun navýšených o inflaci. Vedle těchto peněz vyplácí stát církvím příspěvek na podporu jejich činnosti, ten se od roku 2017 každoročně snižuje o pět procent, naposledy se bude vyplácet v roce 2029. Loni stát církvím poslal necelé 3,3 miliardy korun.

Většina z této sumy míří do římskokatolické církve. Ta část peněz investuje a připravuje se, aby po úplném oddělení od státu mohla financovat svoji činnost. Součástí investičního portfolia jsou v případě některých diecézí i developerské projekty. V nedávné době Česká biskupská konference od plánu napumpovat do svého realitního podfondu do roku 2043 více než deset miliard korun zatím upustila. Nemovitostní investice jsou tak záležitostí jednotlivých diecézí.

Biskupství brněnské tvrdí, že tak velký projekt, na jakém se podílí Biskupství královéhradecké, nerealizuje. Nicméně investic do realit se zcela nezříká.

„Biskupství nyní investovalo do nákupní galerie Velký Špalíček v Brně,“ říká Martina Jandlová, mluvčí Biskupství brněnského. Objekt biskupství odkoupilo od Generali Immobilien v tendru. Obě strany se dohodly, že kupní cenu zveřejňovat nebudou.

„Investice do obchodního centra Velký Špalíček byla první velkou samostatnou investicí,“ doplňuje Jandlová s tím, že doposud šlo pouze o investice do menších nemovitostí, lesů a zemědělské půdy.

V roce 2018 dokončilo Pražské arcibiskupství rekonstrukci zámku v Dolních Břežanech, v němž vznikl za zhruba 250 milionů korun čtyřhvězdičkový hotel Chateu Clara Futura. Arcibiskupství plánovalo, že objekt s 41 dvoulůžkovými pokoji bude otevřen i běžným turistům. Jenže provoz objektu nebyl příliš rentabilní a poslední ránu mu uštědřila vládní opatření proti koronaviru. „Hotel je do odvolání uzavřen,“ konstatuje se na jeho webu.

Orná půda i rodinné domy

V Dolních Břežanech nyní nabízí Arcibiskupství pražské zasíťované pozemky pro výstavbu rodinných domků. Arcibiskupství získalo v restitucích několik pozemků, jež se snaží zhodnotit. „Nejběžnějším zhodnocením je pronájem zemědělci. Některé pozemky se dají zhodnotit i jejich zasíťováním a v neposlední řadě lze i pronajmout pozemek s právem stavby,“ popisuje Jiří Prinz, mluvčí arcibiskupství.

Biskupství plzeňské investovalo do developerských projektů nižší stovky milionů. Ty rozdělilo do několika projektů, konkrétně šlo o výstavbu bytových domů či domu s pečovatelskou službou.

„Některé projekty řešíme svépomocí, na některé využíváme partnerství s developery,“ říká Pavel Říha, mluvčí biskupství. „Všechny naše investice pečlivě zvažujeme. Naší prioritou je zajistit dlouhodobě udržitelné ekonomické fungování diecéze,“ dodal.

Do žádných developerských projektů se zatím nepustilo Litoměřické arcibiskupství, Biskupství českobudějovické či Biskupství ostravsko-opavské. V současnosti nerealizuje developerský projekt ani Arcibiskupství olomoucké. Dříve ale dle vyjádření jeho mluvčího Jiřího Gračky investovalo nižší desítky milionů korun do jednoho lokálního projektu.

„Citlivě vnímáme změny na realitním trhu v důsledku pandemie koronaviru. Jsme proto v těchto oblastech mimořádně opatrní,“ říká Gračka. Arcibiskupství prý ale a priori žádnou investiční příležitost neodmítá. „Vždy detailně posuzujeme rizika investice, její hodnotu a cenu,“ uzavírá mluvčí.