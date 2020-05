VIDEO: Volkswagen stáhl reklamu, na které bílá ruka postrkuje muže tmavé pleti

Stažený reklamní spot obsahuje záběr, ve kterém obří bílá ruka postrkuje po ulici muže tmavé pleti. „Plně chápeme znechucení a rozhořčení v reakcích na toto video,“ uvedl Volkswagen. „Distancujeme se od něj a omlouváme se za něj. Zjistíme, jak se to mohlo stát. A vyvodíme z toho důsledky,“ dodal.



In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ