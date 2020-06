Vláda odmítla ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti

Praha Ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti, které navrhli poslanci Trikolóry, vláda na svém pondělním zasedání odmítla. Sdělil to tiskový odbor Strakovy akademie. Vyslovit se zákonem nesouhlas doporučila podle předkládací zprávy ministerstva i Česká národní banka. Vládní stanovisko je doporučením pro Sněmovnu, není ale jisté, zda dolní komora stihne návrh projednat do konce volebního období.

Poslanci navrhli do Listiny základních práv a svobod vložit pasáž, podle které by měl každý právo na úhradu svých peněžitých dluhů v hotovosti. Omezení práva by bylo přípustné jen v zákonných případech pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Do ústavy navrhla Trikolóra doplnit ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb k úkolům centrální banky.



ČNB k tomu uvedla, že současná právní úprava, například zákon o ČNB nebo zákon o oběhu bankovek, již právo na platbu v hotovosti obsahuje. Podle ní není nutné, aby toto právo bylo povýšeno na ústavní. Také podle ministerstva financí je návrh nepotřebný a navíc „nejednoznačný, nedomyšlený a nedostatečně odůvodněný“.

Proti návrhu se postavila také ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu. Podle něj je samotné užívání hotovostních plateb omezeno v zákoně pouze částkou 270 000 korun. Vyšší sumy je nutné hradit bezhotovostně v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Návrh Trikolóry s tímto omezením počítá.

Návrh poslanci zdůvodnili tím, že hotovostní platby jsou jedním z nezbytných předpokladů pro zachování základního soukromí a nezávislosti jednotlivců. „Vývoj směřující k dalšímu omezování či dokonce k úplném zákazu hotovostních plateb by představoval významný zásah do osobních svobod a podstatně by zvýšil riziko zneužívání velkého množství informací souvisejících s nárůstem bezhotovostních plateb,“ napsali.