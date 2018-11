Vývoz z Česka letos podle exportérů dosáhne rekordních 4,3 bilionu korun

MLADÉ BUKY Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o dvě procenta na nový rekord 4,3 bilionu korun po loňských 4,2 bilionu korun. Bilance zahraničního obchodu by měla být opět kladná a dosáhnout plusu na úrovni 375 miliard korun po 443 miliardách korun loni.

Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Pro rok 2019 asociace další růst exportu nečeká.



Původně Asociace exportérů odhadovala, že letos objem exportu nového rekordu nedosáhne. Hlavním důvodem letošního růstu vývozu je podle Daňka to, že koruna neposílila tak, jak se čekalo. Například ve středu koruna oslabila k euru nad hranici 26 korun, a dostala se tak na nejslabší hodnotu od letošního července. K dolaru koruna oslabila na 23,01 Kč/USD. Slabá koruna přináší exportérům vyšší výnosy.

Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl na fóru uvedl, že česká ekonomika zpomaluje a přibližuje se k rovnováze. „Vůz (české ekonomiky) jel vyšší než konstrukční rychlostí. Možná se přibližujeme rychlosti, která je udržitelná. Otázka pro mě je, zda brzdíme dost,“ řekl. Slabší kurz koruny podle něj sice ekonomice spontánně přidává plyn, ale výrobci jej neumí transformovat do vyšší výroby mimo jiné proto, že trh práce je vyčerpaný.

Rekordní export i přes nedostatek zaměstnanců

Dosud nejvyššího objemu exportu čeští výrobci podle Daňka letos dosáhnou přesto, že se nyní potýkají s výrazným nedostatkem pracovníků. „Už více než dva roky trpíme nedostatkem pracovních sil,“ uvedl. Odhadl, že firmám nyní chybí až 400 000 pracovníků. Konkurenceschopnost českých výrobků v cizině podle Daňka snižuje i rychlý růst mezd, za kterým zaostává růst produktivity. „Někteří exportéři se tak dostávají do problémů se ziskovostí svých výrobků,“ podotkl.

Český export trvale roste od roku 2009. Od té doby se objem vývozu téměř zdvojnásobil a meziroční nárůsty činily v průměru 12 procent. Letošní růst o dvě procenta podle asociace svědčí o výrazném zpomalení až stagnaci poptávky po českých výrobcích v cizině. Hlavní signál o budoucí stagnaci vývozu v příštím roce podle Daňka dává automobilový průmysl, na němž je česká ekonomika enormně závislá.

„Prodej osobních automobilů meziročně propadá o 4,7 procenta, náhradních dílů o 3,6 procenta a nákladních automobilů o 15,5 procenta,“ upozornila asociace. „Hospodářský cyklus se pohybuje ne vrcholu nebo je již za vrcholem,“ řekl Daněk.

Upozornil, že hlavní odběratelské země Německo a Slovensko stagnují. „Z pěti největších odběratelským zemí rostou jen Polsko a Francie,“ řekl. Vývozce podle něj v dalším období negativně zasáhne brexit, celní bariéry vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, sankce mezi EU a Ruskem, slábnoucí růst čínské ekonomiky i nepřehledná situace v Turecku. Exportéři také čekají, že koruna bude v příštím roce posilovat.

Karenční doba může zasáhnout vývozce

Vývozce podle Daňka příští rok zasáhne i chystané zrušení karenční doby, tedy návrat k proplácení prvních tří dnů nemoci. „Zrušení karenční doby dál prohloubí nedostatek pracovních sil,“ míní Daněk.

Podle vlastníka strojírenské skupiny Wikov Industry Martina Wichterleho je problémem českého průmyslu to, že z velké části funguje jako námezdní síla pro zahraniční mateřské společnosti. Pro českého exportéra s vlastním produktem je podle něj nejnákladnější vybudovat si distribuční síť a získat reference. „Stát by měl proto primárně podpořit brand České republiky, že jsme inovativní země schopná dělat kvalitní produkty,“ řekl Wichterle na Exportním fóru. Odmítl doporučení exportérům, aby za každou cenu hledali nové trhy, zejména mimo EU. „Svět se rychle mění. Můžete si dělat strategie a priority, druhý rok to je ale úplně někde jinde,“ řekl.