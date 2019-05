Z bankovní mlhy ční Putinův druh. Nitky z Expobank CZ vedou do okolí ruského prezidenta

PRAHA V zákoně o bankách se píše, že finanční ústav má být důvěryhodný a odborně způsobilý. Nejen banka jako taková, ale i její manažeři či akcionáři. Česká národní banka (ČNB) musí tyto aspekty zkoumat, když rozhoduje o udělení licence pro vstup na zdejší trh i v průběhu celého života banky na českém území. Neprůhledná akciová struktura je přitom jedním ze spouštěčů, který má v nejvyšší dohledové autoritě finančního sektoru sepnout alarm. Proto je problematické, do jakého offshorového houští vedou linky z Expobank CZ, kterou – jak LN již napsaly – ČNB zrovna prověřuje.

Z materiálů, které mají LN k dispozici, i veřejných rejstříků plyne, že jednou z postav na scéně je Arkadij Rotenberg, který od 60. let minulého století patří k nejbližším spojencům nynějšího ruského prezidenta Vladimira Putina – a pojí je i sdílení judistického klubu v Petrohradě, kde spolu od dětství padali na žíněnky. Blízké osobní spojení bylo mimo jiné jedním z důvodů, proč se Rotenbergova rodina v posledních letech ocitla na sankčních seznamech USA.

Menšinový podíl ve výši přes dvě procenta v Expobank CZ drží neprůhledná firma, přes kterou se lze po několika krocích „dopídit“ až k muži, který byl blízkým Rotenbergovým obchodním partnerem a důležitým bankéřem. „Podle výkladového sdělení vydaného ČNB by přitom v situaci, kdy například podklady předložené žadatelem neumožňují posoudit splnění podmínky důvěryhodnosti, mělo dojít k zamítnutí žádosti. Právní předpisy nadto i výslovně požadují, aby byla zajištěna faktická majetková transparentnost struktur spojených s bankou, neboť podmínkou získání bankovní licence je mimo jiné průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou a to, aby takové propojení nebránilo výkonu bankovního dohledu,“ řekl LN advokát a expert na bankovní legislativu David Skopal z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři.

V roce 2014 vstoupila do České republiky ruská Expobank.

LN se zajímaly, jestli schované koncové majitele, neprůhledné akcie a přesahy do ruských sankčních seznamů, bere Česká národní banka v potaz při nynější lustraci – nebo jestli to učinila, když Expobank CZ dovolila vstoupit na zdejší trh. „Bohužel vás zklamu, k jednotlivým institucím se nemůžeme vyjadřovat, a to z důvodu povinnosti zachovávat mlčenlivost,“ vzkázalo tiskové oddělení ČNB.



Licenci banka působící v Praze a Karlových Varech získala v roce 2014, stávající hloubková kontrola ČNB běží od přelomu loňského a letošního roku. Ruské peníze se obecně kvůli praní – zejména v pobaltských bankách – dostaly pod celosvětový drobnohled.

Panství na Smíchově

Podložím spojení mezi Expobank CZ a Rotenbergem je spleť neprůhledných offshorových firem. Ukazují to dokumenty, které se LN podařilo získat. Minoritním spolumajitelem Expobank CZ je kyperská společnost Morelam Holdings Limited, patří jí 2,23 procenta akcií. Od roku 2014, kdy Expobank CZ vstoupila na český trh, se na Kypru o její správu podle kyperského obchodního rejstříku postupně staraly firmy Belserve Consultants Limited a Vaspaco Properties Limited. Právě tyto společnosti, například dle rejstříku CY-Check mapujícího kyperské firmy, stály za další tamní skořápkou, společností Fayblue Holdings Limited, která je pro tento příběh klíčová.

Firmě Fayblue patří luxusní dům v lukrativní části pražského Smíchova. Bydlí v něm ruský podnikatel Dmitrij Kalantyrskij, který do roku 2014 řídil ruskou banku SMP. Tu spoluvlastnil právě s Rotenbergem. Kvůli protiruským sankcím před pěti lety Rusko opustil a uchýlil se do České republiky. Ruské opoziční servery uvádějí, že je to právě Kalantyrskij, kdo „obsluhuje“ Rotenbergovy peníze či firmy po světě. LN se podařilo s Kalantyrským spojit – uvedl, že dnes již s Rotenbergem nespolupracuje a dle svých slov nemá nic společného ani s Expobank.

Nastíněná pavučina kyperských firem a linka k Rotenbergovi, vinoucí se skrze jeho osobu, je prý náhodná a podle Kalantyrského způsobená pouze tím, jak funguje kyperská legislativa. „Kyperské firmy dle zákona musejí mít ředitele s kyperským občanstvím. Správa firem je na Kypru obrovský byznys, o který se starají tamní velké právní kanceláře. Mají stovky a možná tisíce klientů. Firma Fayblue (která vlastní zmíněný pražský dům – pozn. red.) je jedním z mnoha klientů,“ řekl LN Kalantyrskij, který s Putinovým přítelem Rotenbergem podnikal od začátku milénia. Dodal, že dříve býval koncovým vlastníkem firmy Fayblue, tedy i majitelem smíchovské vily. „Dnes firma patří mé ženě. Byl to dárek ke svatbě,“ sdělil.

Na Kypru se vaří mlha

Problémem firem sídlících v daňových rájích je, že nelze s jistotou říci, komu skořápka skutečně patří – teoreticky může být držitelem akcií kdokoliv, kdo si je zrovna fyzicky vezme do rukou. Prozradit koncového vlastníka firmy Morelam Holdings Limited, spoluvlastníka Expobank CZ, zástupci tohoto finančního domu odmítají. Tvrdí, že pro ČNB svou akcionářskou strukturu rozkryli. „ČNB posoudila a schválila akcionářskou strukturu Expobank CZ až do úrovně koncových vlastníků, a to včetně společnosti Morelam Holdings Limited, která je minoritním akcionářem Expobank CZ,“ sdělila LN mluvčí ruské banky Kateřina Petko.

S podnikateli Rotenbergem či Kalantyrským banku dle jejích slov nic nepojí. „Naše banka nikdy neměla žádný právní vztah a nikdy nespolupracovala s vámi jmenovitě uváděnými manažery a podnikateli a tito pánové nikdy nepatřili do akcionářské struktury Expobank CZ,“ dodala mluvčí Petko. Potíž je v tom, že jde o tvrzení ve stylu „ber, nebo nechej být“. Kvůli podstatě anonymních akcií jsou tvrzení o koncových beneficientech a skutečných majitelích neověřitelná. A právě v tom je z pohledu dozorující národní banky výstražný rudý hadr.

Sankce a emigrace

Sedmašedesátiletý Arkadij Rotenberg byl spolumajitelem skupiny Strojgasmontaž, která je největší ruskou společností stavějící plynovody a elektrické sítě. Spolu se svým bratrem Borisem postupně ovládli SMP Banku. Když v roce 2014 po ruské anexi Krymu Spojené státy americké zařadily vybrané ruské podnikatele a společnosti na sankční seznamy, dle údajů amerického ministerstva financí na ně byly napsány obě zmíněné Rotenbergovy firmy – SMP Bank i Strojgasmontaž.

Dmitrij Kalantyrskij býval Rotenbergovým obchodním partnerem a dlouholetým šéfem SMP Bank. Jeho osobě se v několika článcích věnoval ruský opoziční novinář a aktivista Michail Maglov, který spolupracoval se zavražděným politickým odpůrcem prezidenta Putina Borisem Němcovem. Maglov, který od roku 2012 kritizuje kremelskou garnituru z azylu v Litvě, v roce 2017 v jednom ze svých textů na serveru Munscanner.com označil Kalantyrského za jednoho z klíčových manažerů oligarchy Rotenberga.

„Arkadij Rotenberg se rozhodl obejít protiruské sankce EU a USA tím, že poslal své finanční administrátory do zemí východní Evropy. Prvním takovým ‚zplnomocněncem‘ byl dlouholetý předseda představenstva SMP Bank Dmitrij Kalantyrskij, který se usadil v České republice,“ napsal Maglov v úvodu svého článku nazvaného Arkadij Rotenberg: Kypr je náš.

Kalantyrskij odmítá, že by v současnosti fungoval jako Rotenbergův bílý kůň.„Kvůli zmiňovaným článkům se v České republice soudím,“ řekl LN.