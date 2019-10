Za krach cestovní kanceláře může více stran, tvrdí šéf Thomase Cooka. Jeho plat dosahoval 30 milionů korun

Londýn Peter Fankhauser, šéf zkrachovalé britské cestovní kanceláře Thomas Cook, hájil před parlamentním výborem výši svého platu a tvrdil, že neúnavně pracoval na záchraně společnosti. Nejstarší cestovní kancelář světa zbankrotovala minulý měsíc.

V zahraničí tehdy uvízlo na sto tisíc jejích klientů. Zákazníkům, zaměstnancům a dodavatelům se Fankhauser omluvil. Vinu na krachu ale podle něj nese více stran.

Na otázku ohledně svého platu, který v roce 2018 přesáhl milion liber (bezmála 30 milionů Kč), Fankhauser reagoval konstatováním, že o výši svého platu ani odměn nerozhodoval. Dále zmínil, že v roce 2017 mu byla vyměřena odměna 700 000 liber, jejíž vrácení zváží. Necelou třetinu ale dostal v akciích, které nyní nemají žádnou hodnotu.

„Mínění veřejnosti zcela chápu,“ řekl výboru pro obchodní, energetickou a průmyslovou strategii. „Musím nicméně konstatovat, že jsem neúnavně pracoval na úspěchu společnosti a je mi skutečně líto, že se nám nepodařilo dosáhnout (záchranné) dohody,“ dodal.

Fankhauser firmu vedl od roku 2017. Tvrdí, že jeho snaha ji transformovat ztroskotala na příliš vysokém zadlužení cestovní kanceláře. Odpovědnost za bankrot podle něj nese několik stran, které se neúspěšně pokusily o restrukturalizaci.

Thomas Cook zkrachoval poté, co přestal zvládat splácení svého dluhu a nepodařilo se mu získat od britské vládu další půjčku. Vedení zbankrotované cestovní kanceláře tvrdí, že věřitelé a čínský podílník Fosun by za společností stály, pokud by ji podpořila vláda. Podle té by ale půjčka nevyhnutelný pád jen nakrátko oddálila. S tím však v úterý Fankhauser nesouhlasil.

„Jakmile by byla rekapitalizace úspěšně dovršena, ocitli bychom se díky ní v pozici nejlépe financované cestovní společnosti v Evropě,“ řekl výboru.

K neúspěchu obří cestovní kanceláře podle něj obecně přispěla změna zvyklostí zákazníků, ostrá konkurence nízkorozpočtových aerolinek a internetových společností.

Německý letecký přepravce Condor navzdory krachu britské mateřské společnosti Thomas Cook pokračuje v provozu. Německá vláda mu poskytla půjčku. Skandinávská část Thomase Cooka dostala nezávaznou nabídku na převzetí. Britská mateřská společnost vstoupila do likvidace. Její řetězec kamenných poboček koupil minulý týden konkurent.