Zemřel bývalý šéf General Electric Jack Welch, označován byl za manažera století

Welch začal pracovat v GE v roce 1960 jako chemický inženýr v divizi plastů. V roce 1972 se stal viceprezidentem a v dubnu 1981, ve věku 45 let, byl jmenován generálním ředitelem. Tržní hodnota General Electric pod jeho vedením vzrostla z 12 miliard USD na 410 miliard USD (9,4 bilionu korun) a GE se stala jednou z nejhodnotnějších firem světa, za společností Microsoft.



Za dobu, kdy Welch řídil GE, firma koupila a prodala řadu aktivit, průmyslový gigant se pak rozrostl i do oblasti finančních služeb a poradenství. Zredukoval rozsáhlý byrokratický aparát a dal manažerům volnou ruku v tom, aby provedli změny, které považují za prospěšné pro ziskové hospodaření podniku.

Fortune Welcha v roce 1999 jmenoval manažerem století. Welch ale získal i přezdívku neutronový Jack, a to podle neutronové bomby, která má zabíjet lidi, ale neničit majetek. Welch si tuto přezdívku vysloužil proto, že zrušil desítky tisíc pracovních míst. Za prvních pět let pod jeho vedením počet zaměstnanců ve firmě klesl ze 411 000 na 299 000.

Jack Welch, a champion of corporate efficiency who reshaped GE and influenced generations of business leaders, has died at 84 https://t.co/27cBbKNBkN pic.twitter.com/lxAYVJLp5n