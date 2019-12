Zetor bude po letošním propouštění příští rok opět nabírat. Postupně přijme několik desítek zaměstnanců

Brno Brněnský výrobce traktorů Zetor bude po letošním propuštění 145 zaměstnanců opět od začátku příštího roku nabírat lidi. V roce 2020 postupně přijme asi několik desítek lidí. V rozhovoru v pondělním vydání deníku Mladá fronta Dnes (MfD) to řekl výkonný ředitel firmy Marián Lipovský.

Firma Zetor Tractors měla podle účetní uzávěrky loni v průměru 619 zaměstnanců. Začátkem tohoto roku rozdávala výpovědi a nyní má podle Lipovského asi 460 zaměstnanců. V příštím roce ale porostou výroba i prodeje a firma plánuje představení nových značek, uvedl ředitel.



Koncem roku 2018 oznámil Zetor kvůli ekonomickým potížím nejprve propuštění 260 lidí. „To číslo jsme sice vyhlásili, nicméně po přepočítání a potvrzení všech zakázek pro rok 2019 jsme došli k tomu, že není potřeba tolik lidí propustit,“ řekl deníku ředitel. Nakonec tak Zetor v prvním čtvrtletí letošního roku propustil 145 lidí.



Během roku se podle Lipovského situace zlepšila. Podnik už nyní hledá lidi na nové pozice a další přijímání pracovníků očekává v dalším roce. „Příští rok vypadá výrazně lépe, lidi bude nabírat určitě už v prvním kvartále,“ uvedl ředitel Zetoru.

Zetor se loni poprvé po osmi letech v zisku propadl do červených čísel. Firma vyrobila o 685 traktorů méně než o rok dříve a navzdory tržbám ve výši 2,3 miliardy korun skončila ve ztrátě 149 milionů. Letos se ale firmě povedlo podle Lipovského snížit oproti stavu na konci roku 2018 třeba závazky vůči dodavatelům na třetinu a počet traktorů na skladě na pětinu. „Daří se nám, rozpočet na rok 2020 bude výrazně lepší ve výrobě i prodejích,“ řekl.

V loňském roce Zetor prodal 2080 traktorů. Letos budou prodeje činit asi 2100 vozů a v příštím roce stoupnou podle ředitele oproti letošku zhruba o pětinu. „Příští rok bychom se měli pohybovat už na úrovni 2500 traktorů,“ řekl deníku.

Zetor také zavádí dvě nové modelové řady traktorů s nižším výkonem, Primo a Compax. „Představili jsme je už na veletrhu v Polsku. Příští rok je ukážeme v Brně, kdy je také zahrneme do naší nabídky,“ uvedl Lipovský. Vyrábět je bude, stejně jako dvě nižší řady Utilix a Hortus, korejská firma TYM. „Cena je pro nás lepší. My bychom jich vyráběli sami mnohem méně. Jsou to tak sice korejské traktory, ale splňují evropskou legislativu a jsou pod naší značkou Zetor,“ doplnil ředitel.

Firma chce také vyrábět levnější traktory, které nebudou splňovat evropské emisní předpisy, a dodávat je mimo Evropu. „Takový traktor, který by nemohl být v Evropě, máme aktuálně v sériové výrobě,“ uvedl Lipovský. Zetor by chtěl podle něj proniknout do Asie, například do Indie, Vietnamu, Bangladéše nebo Nepálu, a také do Afriky.