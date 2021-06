FlixBus spustí další linky, povedou z Česka do Chorvatska, Polska, Rakouska či Německa

Praha Autobusový dopravce FlixBus spustí v následujících dnech další linky z Česka do různých evropských měst. Jezdit bude například z Prahy do chorvatského Splitu nebo polského Krakova, dále z Liberce do Berlína či z Moravy do Vídně. V pondělí o tom informoval FlixBus.

Linka z Prahy do Splitu začne fungovat od čtvrtka 24. června a v provozu bude pětkrát týdně, vždy od středy do neděle. Spoje budou na cestě zastavovat například ve Vídni, Mariboru, Zadaru, Vodici, Šibeniku a dalších zejména chorvatských městech. Ve stejný den FlixBus rozjede také autobusy z Prahy do Krakova, které budou jezdit čtyřikrát týdně.



Kromě Prahy posílí dopravce i cesty z jiných českých měst. Ve čtvrtek 17. června začnou jezdit autobusy z Liberce do Berlína a z Vratislavi do Vídně. Liberecký spoj pojede pětkrát týdně a zajíždět bude také na nové berlínské letiště Flughafen Berlin Brandenburg. Spoj z Vratislavy do Vídně bude v provozu pětkrát týdně a po přejezdu do Česka bude zastavovat v Ostravě, Olomouci a Brně. Linka bude také zastavovat na vídeňském letišti.

FlixBus už dříve obnovil řadu další linek do ciziny, například do Francie, Švýcarska, Německa, na Slovensko a další.



Linky do zahraničí postupně obnovují i ostatní dopravci. České dráhy nasazují více vlaků do Polska, Maďarska, Německa a na Slovensko. RegioJet jezdí kromě Rakouska, Maďarska, Slovenska také vlaky do Chorvatska. Na Slovensko nyní už jezdí také Leo Express, dopravce zároveň chce brzy obnovit také dopravu do Polska.