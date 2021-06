Za krize jsme zavedli volné pátky, pak ale bylo těžké některé lidi dostat v tyto dny zpět, říká Šlachta z Bosche

PROJEKT RESTART Firma Bosch překonala loňský lockdown i díky tomu, že zaměstnanci byli ochotni si přechodně snížit platy. Nyní už covid problémem není – na rozdíl od chystané emisní normy Euro 7. Pokud bude nastavena nešťastně, může vytlačit z trhu spalovací motor už za čtyři roky, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz reprezentant společností skupiny Bosch v Česku a na Slovensku Milan Šlachta.

Lidovky.cz: Co nyní chystá Bosch na pozadí pozvolného rozvolňování ekonomiky? Bude nějaký restart?

Myslím, že restart máme za sebou. Automobilový průmysl, který je naším klíčovým odběratelem, se vrátil na svá čísla a v podstatě žije opět tématy, která byla aktuální před pandemií. A k těm patří postupující elektrifikace, nová emisní norma Euro 7 a podobně. Pandemie jako taková nyní není pro náš segment klíčová. Na rozdíl od zmíněné evropské normy, která by měla být schválena tento rok a účinná od roku 2025. Uplynulý rok jsme zvládli dobře. Máme i divize, jež nemají tolik společného s automotive – třeba spotřební zboží. Tato divize díky tomu, že jsme strategii postavili na online obchodu, krizi nepocítila. Naopak, zvládla rok 2020 lépe než ten předchozí.

Lidovky.cz: Čím je klíčová norma Euro 7?

Pokud bude nastavena nešťastně, může nepřímo vytlačit spalovací motor z trhu už za ty čtyři roky. Což nás samozřejmě znepokojuje. Nejen Bosch, tedy naši mateřskou firmu, ale i mě jako zástupce zaměstnanců v České republice, kterých je osm tisíc, zhruba 3,5 tisíce v závodě v Českých Budějovicích a 4,5 tisíce v Jihlavě. A těch osm tisíc lidí pracuje na komponentech pro spalovací motory. Takže Euro 7 je pro nás zásadní.

Lidovky.cz? Použil jste slova „nastavena nešťastně“. Co tím myslíte?

První návrh Euro 7 byl radikální v tom, že vyžadoval plnění skoro nulové emisní normy CO2 po celou dobu ve všech jízdních režimech. Spalovací motor, který dodržení normy bude hravě zvládat na dálnici nebo po dvacetikilometrové jízdě, to nebude zvládat při desetistupňovém mraze. Anebo při jízdě do kopce s vozíkem. Samozřejmě si můžeme říci, dobře, pojďme to vyřešit, upravme motor tak, že stanovené limity, to extrémně minimální množství CO2, dodrží i při minus deseti. Kdyby to šlo, byl by to už opravdu hodně složitý a velice drahý stroj. A kdo si takové auto koupí?