Bytovky mohou konečně naskočit na solární boom, novelu podepsal Zeman

Majitelé fotovoltaických elektráren si nebudou muset vyřizovat živnost. Nebudou potřebovat ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, pokud zdroj bude součástí stavby, nezasáhne do nosných konstrukcí a nezmění způsob užívání stavby.

Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude podle novely posuzován vzhled stavby. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče.

Kabinet předložil novelu mimo jiné kvůli snaze snížit energetickou závislost na Rusku. Solární nadšenci tlačili na to, aby novela prošla legislativním procesem už ke konci roku 2022, nakonec se to ale nepovedlo.

Vládní návrh původně počítal s tím, že obnovitelné zdroje energie do limitu 50 kW v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se dostanou mezi stavby v takzvaném volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas. Sněmovna ale změnila tuto podmínku tak, že stavby budou muset být v souladu s územně plánovací dokumentací. Cílem je zachovat plochy určené k bytové výstavbě pouze k tomuto účelu.

Sněmovna v předloze upravila také pravidla pro výběr dodavatele poslední instance. V případě, že je v daném území více takových dodavatelů, by podle něj měli obchodníci dodávat plyn nebo elektřinu podle toho, jak se dohodnou a dohodu by museli oznámit ERÚ. Teprve pokud by se nedohodli, stal by se dodavatelem poslední instance ten z nich, který má nejvíc odběrných míst.

Bez územního souhlasu bude možné stavět také elektrická připojení k distribuční soustavě a smyčky na hladině nízkého napětí, a to v maximální délce 25 metrů od již existující distribuční sítě. Do poloviny příštího roku novela prodlouží lhůtu, do kdy je možné dokládat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů čestným prohlášením.

Další změny budou následovat

Senátoři v souvislosti s novelou požádali vládu o to, aby zvážila zavedení provozní podpory výstavby menších bioplynových stanic u malých a středních zemědělců, které by byly zaměřeny zejména na zpracování statkových hnojiv, odpadů a další lokálně dostupné biomasy.

Na novelu má v tomto roce navázat další změna energetického zákona, která by měla ještě více podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Umožní totiž sdílení elektřiny mezi lidmi a institucemi, zavede do českého právního řádu takzvanou komunitní energetiku. Představa je taková, že například obecní úřad vyrábějící elektřinu ze solárních panelů na své střeše bude moct tuto energii posílat přilehlé školce, soused bude odebírat od souseda.