Mladé Francouzky budou mít antikoncepci zdarma, vláda chce méně potratů

„Některé mladé ženy přestávají používat antikoncepci, a to zejména z finančních důvodů,“ uvedl francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran pro stanici France 2, když nové opatření představoval. „Je neúnosné, že se ženy nemohou chránit a nemají přístup k antikoncepci, když ji chtějí, protože je moc drahá,“ dodal ministr.



Mladé ženy budou mít zdarma i veškerou lékařskou péči, která souvisí s předepsáním antikoncepce. Věková hranice byla stanovena na 25 let, protože je to doba, kdy se lidé osamostatňují a získávají ekonomickou, sociální a příjmovou nezávislost, vysvětlil ministr.

Nárok na bezplatnou antikoncepci měly dosud francouzské dívky od 15 do 18 let. Toto opatření z roku 2013 se Francii osvědčilo. Vedlo totiž ke snížení míry dobrovolných ukončení těhotenství z 9,5 potratů na tisíc těhotenství v roce 2012 na šest potratů na tisíc těhotenství nyní.

Od loňského roku se antikoncepce zdarma dokonce týká i Francouzek do 15 roku věku. I v tomto případě vláda opatření odůvodnila vysokou mírou dobrovolných přerušení těhotenství. Ve Francii každý rok otěhotní zhruba tisíc dívek ve věku od 12 do 14 let a 770 těchto těhotenství končí potratem.

Různé mravy v západním světě

Posunutí věkové hranice bezplatné antikoncepce na 25 let je ve své podstatě v Evropě ojedinělé. Německo, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko a Portugalsko mají antikoncepci zdarma pro ženy do 19 let.

Například Velká Británie ovšem poskytuje bezplatnou ochranu proti početí i nezaměstnaným či nízkopříjmovým ženám napříč věkovými skupinami. Lze to vyčíst z interaktivní mapy Antikoncepčního atlasu, který sestavují experti pod záštitou Evropského parlamentu.

Mapa ukazuje míru dostupnosti antikoncepce v jednotlivých státech Evropy. Zelená barva značí vysokou dostupnost ochrany před početím, červená barva symbolizuje opak. | foto: European Parliament Forum for Sexual and Reproductive Rights

Česká republika patří z hlediska dostupnosti antikoncepce k horším zemím v EU. Mezi důvody Atlas počítá i to, že mladé ženy nejsou dostatečně informované o tom, kde, kdy a za kolik antikoncepci poptávat.

Rudou barvou na mapě svítí Polsko, které jde úplně opačným směrem, co se týče politiky těhotenství, než zbytek Evropy. Letos v lednu zpřísnilo podmínky pro potraty, takže se mohou provádět jen v naprosto výjimečných případech. Stejný postup před pár dny zvolil stát Texas. Ukazuje to, jak ostře je vlastně západní svět rozdělen otázkou neplánovaného těhotenství.

Vložky pro nízkopříjmové

Česká vláda sice neplánuje nabídnout antikoncepci zdarma, minulý rok však ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přišla s nápadem učinit dostupnější menstruační vložky.

Nejprve plánovala snížit u vložek a tamponů DPH, později rozhodla o tom, že z menstruačních potřeb bude strategická komodita ve státních zásobách. Každý rok se tato zásoba bude obměňovat a nepoužité vložky stát rozdá potravinovým bankám, které je budou distribuovat sociálně slabším skupinám žen.