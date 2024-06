Čech, který staví pódia pro světoznámé hudebníky. Na úspěch zázračný recept nemám, říká František Zykan

V mládí utrácel všechny peníze za desky zahraničních kapel. Nejraději měl disco. Několik let pracoval dokonce jako dýdžej. „Měl jsem rád zahraniční disco, sháněl desky a utrácel za ně neuvěřitelné peníze. Jedna stála třeba sto padesát korun, což bylo na tehdejší dobu strašně moc. Musel jsem na to šetřit. A i když se to našim nelíbilo, prosadil jsem si svou a začal objíždět severočeské diskotéky. Ta doba měla své kouzlo,“ vzpomíná Zykan, který je dnes největším výrobcem pódiových konstrukcí na světě.

Jeho výrobní závod se nachází v průmyslovém areálu bývalých strojíren v Roudnici nad Labem. (Zhruba před 50 lety se zde mimochodem natáčel český film Marečku, podejte mi pero.) Dnes ve firmě Area Four Industries (A4I), která má vedle Česka závody v Itálii, Číně a ve Spojených státech, pracuje na čtyři sta pracovníků a sedm robotických svářecích systémů.

„Mám dobrý pocit z toho, že máme funkční organizaci, a to na mnoha místech světa. Baví mě, že máme ve firmě třeba patnáct různých národností, které se spolu baví, řeší problémy a každý k tomu přistupuje trochu jinak. A já vlastně umožnil, že se to děje,“ říká šéf mezinárodní skupiny A4I.

Než vybudoval mezinárodní firmu, která je ve svém odvětví světovou jedničkou, prodával ozvučení a osvětlení. Zdálo se mu ale, že je to málo, a tak začal vyrábět konstrukce. „Nemám žádný zázračný recept. Jdete dopředu krok za krokem, pracujete každý den. Určitě to nebylo tak, že bych si dal za cíl být jednou globálním lídrem. Vlastně si nikdy cíle nevytyčuji. Zbytečně by mě to svazovalo,“ vysvětluje Zykan a dodává, že mu velmi pomohlo i to, že je sám a nemá společníky.

„Dva lidé, to jsou vždy dva názory. Nevím, jak by to dopadlo. Správná rozhodnutí předem nepoznáte, vždycky jdete do rizika. Naštěstí to vždy dobře dopadlo. I když jen naštěstí. Je za tím hromada práce. Já i můj tým jsme si to prostě museli odpracovat,“ říká.

Jeho firma letos oslaví třicet let na trhu. A tak si František Zykan plánuje oslavu, jak jinak než spojenou s hudbou. Na dvoře svého roudnického závodu přivítá nejen kapelu Tři sestry, Portless, ale také několik dalších českých interpretů. „Oslavy plánuji udělat i pro veřejnost. Dvůr máme dostatečně velký. Zároveň organizujeme i prohlídky, takové dny otevřených dveří, aby lidi viděli, jak to u nás vypadá,“ těší se Zykan.

Jeho firma se ovšem nesoustředí jen na stavby pódií pro světoznámé hudebníky a kapely. Stage staví také pro festivaly, například Tomorrowland, Creamfields a Ultra. Ale ani to není vše. „Vedle hudebního byznysu máme zakázky i z jiných oborů, třeba korporátní akce, divadla, kostely, TV studia, sportovní události a tak dále,“ vypočítává roudnický rodák, podle kterého ubývá středně velkých akcí.

„Určitě posilují velké akce a pak ty menší, komorní. Střed oslabuje. U velkých akcí cítím velký tlak od pořadatelů, aby návštěvník měl za cenu vstupenky opravdu zážitek a viděl něco výjimečného. To vede k tomu, že my musíme dodávat mnoho nových komponentů, které jsou součástí stage. Daleko více se používají LED technologie, celé ty konstrukce se pohybují, přijíždí, rotují, už to zdaleka není tak statické,“ popisuje Zykan trendy současné doby a v budoucnosti cítí velkou perspektivu. „Myslím, že lidé budou trávit méně času v práci, budou mít víc volného času, což je oblast, ve které bychom rádi působili. Už teď vidíme, že to k tomu směřuje,“ říká na závěr.